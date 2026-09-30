Tel Aviv-Beşiktaş maçı basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague heyecanı için geri sayım!
EuroLeague'de heyecan ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Türkiye'yi organizasyonda temsil eden Beşiktaş, ikinci hafta mücadelesinde Maccabi Rapyd Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Tel Aviv-Beşiktaş maçı basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken canlı yayın bilgileri de netleşti.
Siyah-beyazlı temsilcimiz sezonun ilk galibiyetini almak için bu akşam sahaya çıkacak. Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçının yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı salon basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tel Aviv-Beşiktaş maçı basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?
TEL AVİV-BEŞİKTAŞ MAÇI BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.
TEL AVİV-BEŞİKTAŞ MAÇI BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
EuroLeague'in ikinci haftasında oynanacak Maccabi Rapyd Tel Aviv-Beşiktaş karşılaşması 30 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 21.05'te başlayacak.