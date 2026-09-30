EuroLeague'de heyecan ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Türkiye'yi organizasyonda temsil eden Beşiktaş, ikinci hafta mücadelesinde Maccabi Rapyd Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Tel Aviv-Beşiktaş maçı basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken canlı yayın bilgileri de netleşti.

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Siyah-beyazlı temsilcimiz sezonun ilk galibiyetini almak için bu akşam sahaya çıkacak. Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçının yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı salon basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tel Aviv-Beşiktaş maçı basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Tel Aviv-Beşiktaş maçı basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague heyecanı için geri sayım!

TEL AVİV-BEŞİKTAŞ MAÇI BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.

Tel Aviv-Beşiktaş maçı basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague heyecanı için geri sayım!

TEL AVİV-BEŞİKTAŞ MAÇI BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in ikinci haftasında oynanacak Maccabi Rapyd Tel Aviv-Beşiktaş karşılaşması 30 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 21.05'te başlayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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