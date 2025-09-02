Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Anadolu Üniversitesi’nin düzenlediği 2025 Temel Eğitim Antrenörlük Sınavı’nın sonuçları için binlerce aday açıklamaları takip ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve 'Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir' araştırılıyor.

Temel Eğitim Antrenörlük Sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından 24 Ağustos 2025’te 35 ilde gerçekleştirildi. Adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve nasıl öğrenileceğini araştırıyor.

TEMEL EĞİTİM ANTRENÖRLÜK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi'nin akademik takvimine göre 2025 Temel Eğitim Antrenörlük Sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 1 Eylül-5 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Sınavda başarılı olan adaylar federasyonların uygulama eğitimlerine katılmaya hak kazanıyor.

Sınav, Türkiye genelinde 35 ilde yüz yüze yapıldı. Çevrim içi eğitim materyalleriyle hazırlanan adaylar, bu süreçte yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. Sonuçların açıklanmasıyla, başarılı adaylar bir sonraki aşama olan uygulama eğitimine odaklanacak. 

Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? - 1. Resim

TEMEL EĞİTİM ANTRENÖRLÜK SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Anadolu Üniversitesi, Temel Eğitim Antrenörlük Sınavı sonuçlarını Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayınlayacak. Adaylar, sisteme kayıtlı e-posta adresleri ve şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Ayrıca sonuçların açıklanmasının ardından e-posta ve SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin güncel olduğundan emin olmaları gerekiyor. 

Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? - 2. Resim

SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİ?

Her modülden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekiyor. Sınav beş modülden oluşan çoktan seçmeli 100 sorudan oluşuyor.

