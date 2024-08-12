Temizlik imandandır sözü, Peygamber efendimize ait bir hadis olarak aktarılmakta

Yeryüzündeki tüm Müslümanlar maddi ve manevi temizliğe önem verip, temizlikle ilgili tüm şartları yerlerine getirirler. İslam Dini de temizliğe çok önem verir. Gerek hadis, gerekse Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların bedenini maddi ve manevi kirlerden arındırılması istenmiştir. Bu manada “Temizlik imandandır.” sözünün hadis olup olmadığını merak eden okuyucularımız için sözün kaynağını açıklıyoruz. İşte ayrıntılar…

Yeryüzündeki tüm Müslümanlar gerek maddi planda gerekse manevi planda maddi kirlerinden ve manevi kusurlarından arınmak için temizliğe önem verir.

Arapçası: “En-Nezafetü mine’l-iman” olan “Temizlik imandandır.” sözü bir hadistir.

Söz, evet Kütüb-ü Sitte’de bu şekilde geçmiyor olsa da bu sözden daha ileri ve daha açık bir manayı içeriyor. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sas): “Et-Tuhuru şatru’l-iman” yani “Temizlik imanın yarısıdır.” sözünü söylemiştir.

Demek ki temizlik, imanın yarısı ise, onun artık imandan olduğunu bilmek gerekir. Zira “Allah naziftir, nezafeti sever.” Diğer taraftan, “Temizlik imandandır.” Hadisi, Aliyyülkârî, el-Masnû’, Aclûnî, Keşfü’l-hafâ adlı eserlerinde geçtiğini de bu vesile ile tekrar paylaşmış olalım. Bir insanın Müslüman olduğunu gösteren en belirgin ibadet kuşkusuz o kişinin kıldığı namazdır. Her Müslüman namaz kılmak için temizlenmek yani abdest almak zorundadır. Ve bunu Allah tüm inananlara emretmiştir.

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de temizlikle ilgili çok fazla uyarı yapılmıştır. Örneğin, “Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terk et" (Müddesir,74süresi4-5) ayetinde Allah İslam dininin temizliğin her iki yönüne de verdiği önemi göstermiştir.

Yine A'raf suresinde "Ey Ademoğulları! Her mescide gidişinizde (her namaz kılışınızda) güzel giysilerinizi giyin." ayeti ile hem ibadet esnasında temiz olmanın önemine dikkat çekmiş hem de toplum içine çıkarken temizliğe riayet edilmesi istenmiştir.

KUR'AN-I KERİM'DE TEMİZLİKLE İLGİLİ AYETLER

"Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helâl olanlarından yiyin! Eğer yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin!" Bakara süresi 172

ve helâl olanlarından yiyin! Eğer yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin!" Bakara süresi 172 "Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve kollarınızı yıkayın, başınıza meshedin ve topuklara kadar da ayaklarınızı yıkayın! Eğer cünüp iseniz güzelce yıkanıp temizlenin. Şayet hasta veya yolcu olursanız yahut biriniz tuvaletten gelirse ya da eşlerinizle cinsî münâsebette bulunur da abdest veya gusül almanız gereken böyle durumlarda su bulamazsanız, o zaman temiz toprağa ellerinizi sürüp onunla yüzlerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı meshedin. Bu tür emirlerle Allah size güçlük çıkarmak istemez; bilakis şükredesiniz diye sizi tertemiz kılmak ve size olan nimetini tamamlamak ister." Mâide süresi 6

toprağa ellerinizi sürüp onunla yüzlerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı meshedin. Bu tür emirlerle Allah size güçlük çıkarmak istemez; bilakis şükredesiniz diye sizi kılmak ve size olan nimetini tamamlamak ister." Mâide süresi 6 "Ey Âdem oğulları! Namaz kıldığınız, ibadet ettiğiniz her yerde temiz ve güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez." A'râf süresi 31

ve güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez." A'râf süresi 31 "Bir vakit İbrahim’e Kâbe’nin yerini hazırlayıp göstermiş ve şöyle buyurmuştuk: “Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Evimi, onu tavaf edecekler, huzurumda ibâdete duracaklar, rukûya varıp secde edecekler için her türlü kirden temiz tut!” Hac süresi 26

tut!” Hac süresi 26 "Elbiseni tertemiz " Müddessir süresi 4

" Müddessir süresi 4 "Maddi-manevî her türlü pislik ve kötülükten uzak dur." Müddessir süresi 5

"Nefsini maddî ve mânevî kirlerden temizleyen kesinlikle kurtuluşa erecektir." Şems süresi 9

Yukarıda serlevha ettiğimiz ayetlerin dışında daha onlarca ayette, tüm insanlar için maddi ve manevi temizliği için onlarca ayet-i kerime bulunmaktadır.