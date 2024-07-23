Temmuz ayı faiz kararı yüzde 50'de sabit kaldı! 4 aydır faiz değişmedi

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı. Piyasaları etkileyen karar heyecanla beklenirken temmuz faiz açıklandı mı, yüzde kaç merak edilirken bugün 14.00 itibarıyla TCMB PPK faiz oranı belli oldu.

Ekonomiyi etkileyen kararın açıklanmasıyla beraber altın, borsa, dolar ve euroda nasıl bir değişim olacağı merak edildi. Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını bugün açıklarken vatandaşlar TCMB faiz oranı kaç, sabit mi kaldı araştırıyor.

TCMB FAİZ KARARI NE OLDU, AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası, 3 aydır olduğu gibi bu ay da faizi sabit tuttu. Haziran 2023'ten bu yana 4 bin 150 baz puanlık artışa giden TCMB, bu ay faiz yüzde 50'de sabit kaldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ AÇIKLAMASI

PPK, faiz oranının yüzde 50 oranında sabit kalmasına karar verdiği belirtilirken karar şöyle açıklandı:

"Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğilimi belirgin bir zayıflama kaydetmiştir. Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Buna karşın, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağı öngörülmektedir.

Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir."