Teşkilat bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Teşkilat 147. bölüm tarihi

TRT 1’in fenomen dizisi Teşkilat, 147. bölüm fragmanı yayınlandı. Albay Nazım’ın hayatının tehlikede olduğu sahneler, Albay Nazım ölecek mi merak ediliyor. Kurban Bayramı nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri ertelenirken Teşkilat bu akşam olup olmadığı yeni bölüm tarihi merak ediliyor.

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde Teşkilat bu akşam var mı merak ediliyor. 147. bölüm fragmanı Albay Nazım ölecek mi sorusunu akıllara getirirken yeni bölüm tarihi araştırılıyor.

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

Teşkilat dizisi 8 Haziran 2025 Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde, saat 20.00’de yayınlanacak 147. bölüm, dizinin hayranlarını aksiyon ve gerilim dolu bir hikayeyle karşılayacak. Bayram tatiline rağmen dizi, yayın akışında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

ALBAY NAZIM ÖLECEK Mİ?

Albay Nazım’ın Kraliçe tarafından kaçırılıp bir ilaç enjekte edildiği görülüyor. Fragmandaki sahnenin ardından öleceği gündeme gelse de Albay Nazım’ın ölüp ölmeyeceği 147. bölümde netlik kazanacak.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? (147. BÖLÜM)

Teşkilat’ın 147. bölümü, 8 Haziran 2025 Pazar akşamı saat 20:00’de TRT 1’de yayınlanacak. Sezon finaline bir bölüm kala ekrana gelecek bu bölüm, dizinin hayranları tarafından yakından takip edilecek.

148. bölümün ise 15 Haziran 2025’te sezon finali olarak yayınlanacağı açıklandı.

TEŞKİLAT 147. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Teşkilat’ın 147. bölümü, uranyum bombası tehdidiyle gerilimi zirveye taşıyor. Altay, Kate’in kalabalık bir etkinlikte patlatmayı planladığı uranyum bombasının peşine düşerken Levent’e gizlice yaklaşarak düşmanın planlarını çözmeye çalışacak. Kraliçe’nin Albay Nazım’ı kaçırması ve ona şüpheli bir ilaç enjekte etmesi, izleyicileri “Albay Nazım ölecek mi?” sorusuna yöneltti. Altay, Albay Nazım'ı kurtarmak için harekete geçse de onu bekleyen sonla karşı karşıyadır.