TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kırarak seyirciyi ekranlara kilitleyen dizisi Teşkilat’ta 6. sezon heyecanı başladı. Pazar akşamları yayınlanan dizinin 149. bölümü 21 Eylül 2025 tarihinde ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümüyle birlikte "Teşkilat ne zaman başlıyor, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" soruları araştırılmaya başlandı.

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR, YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1’in geniş bir izleyici kitlesine sahip dizisi Teşkilat, yaz molasının ardından yeniden ekranlara döndü. Yeni sezonda heyecan dolu 149. bölüm geride kalırken, seyirciler yeni bölüm fragmanını merak etti.

Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanı “Vatana hizmetle mükellefsin!” başlığıyla yayınlandı. Dizinin 150. bölümü ise 28 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de ekranlarda olacak.

TEŞKİLAT 149. BÖLÜMDE NE OLDU?

Düşmanlar birer birer yenildikçe, karanlığın içinden yeni tehlikeler yükselmeye devam ediyor ve her defasında hain planları boşa çıkaran Teşkilat, bu kez hiç olmadığı kadar büyük bir savaşın eşiğinde. Ekibe katılan Eylül ve Buğra ile göreve başlayan Başkan Cevher, güce güç katarken, bu birliktelik düşmanın gerçek amacını açığa çıkarmak için verilen mücadeleyi daha da büyütüyor; Korkut ise kendi yolculuğunda geçmişin izleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Altay, hainlerin kurduğu tuzaklara karşı harekete geçtiğinde karşısına çıkan isim, Rutkay’ın sağ kolu Hilal, tüm dengeleri değiştiriyor ve Altay ile Hilal arasındaki sarsıcı karşılaşma onun en büyük sınavına dönüşüyor. Her zamanki gibi düşmanlarından bir adım önde olan Teşkilat, karşısına çıkacak her türlü zorluğa hazır; ancak bu kez savaş yalnızca sahada değil, kalplerde de verilecek.