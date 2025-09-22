Tesla fiyatları düşecek mi? ABD ek gümrük vergilerinin kaldırılması ile gündeme geldi!

Tesla fiyatları düşecek mi, ne kadar olacak gibi sorular vatandaşların gündeminde yer bulmuş vaziyette. ABD’den ithal edilen binek otomobillere uygulanan yüzde 60’lık ek vergi kaldırıldı. Yapılan değişiklik Tesla, Ford, Cadillac ve Chevrolet gibi markaların Türkiye pazarındaki fiyatlarının orta vadede düşme ihtimalini de canlandırdı.

TESLA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

ABD menşeli otomobillere uygulanan ek gümrük vergilerinin kaldırılması, Tesla gibi markaların fiyatlarını uzun vadede etkileyebileceği ifade edildi. 2018’de ABD’den ithal edilen araçlara uygulanan yüzde 60’lık ek vergi artık yürürlükte değil.

Yeni karar bilhassa Cybertruck ve Model Y gibi ABD’de üretilen modellerin Türkiye pazarına daha kolay giriş yapmasını sağlayacak. Fakat elektrikli araçlar için hala yüzde 30 oranında veya minimum 8.500 dolar ek vergi uygulanıyor. Bu nedenle kısa vadede Tesla fiyatlarında büyük bir düşüş beklenmiyor olsa dahi ithalat maliyetlerinin azalması ve rekabetin artmasıyla fiyatlarda kademeli bir gevşeme yaşanabileceği tahmin ediliyor.

ABD EK GÜMRÜK VERGİLERİ KALDIRILDI MI?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2018 yılında ABD menşeli ürünlere uygulanan ek mali yükümlülükler sona erdi.

Karar otomobilden kozmetik ürünlere, plastik ve kağıt türlerinden alkollü içeceklere kadar birçok kalemi kapsıyor. ABD ile yürütülen olumlu ticari müzakerelerin ardından alınan karar, ithalat maliyetlerinde düşüş sağlayarak ürün fiyatlarına dolaylı yoldan yansıyabilir.

AMERİKA MENŞELİ ARABALAR HANGİLERİ?

Amerika menşeli arabalar arasında Tesla, Ford, Cadillac, Chevrolet, Buick, Dodge, Chrysler, GMC, Hummer, Jeep, Lincoln, Lucid ve Seres gibi markalar yer alıyor. Belirtilen markaların Türkiye pazarında elektrikli ve içten yanmalı modelleri satışa sunuluyor. ABD vergi indirimiyle birlikte ABD menşeili araba markalarının fiyatlarındaki değişim merakla bekleniyor.

HANGİ ÜRÜNLERDE ABD VERGİSİ DÜŞECEK?

ABD’den ithal edilen ve ek vergiden muaf tutulan başlıca ürünler arasında pirinç, sert kabuklu meyveler, yaprak tütünü, etil alkol ve alkollü içecekler, PVC, poliamid, kozmetik ürünler, kağıt türleri, plastik eşyalar ve binek otomobiller bulunuyor.

Yeni düzenleme ABD menşeli ürünlerin Türkiye pazarına daha rekabetçi fiyatlarla girmesine ve ithalat maliyetlerinin azalmasına imkan tanıyacak. Bilhassa otomotiv ve kozmetik sektöründe fiyatların orta vadede daha erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.