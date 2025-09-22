Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tesla fiyatları düşecek mi? ABD ek gümrük vergilerinin kaldırılması ile gündeme geldi!

Tesla fiyatları düşecek mi? ABD ek gümrük vergilerinin kaldırılması ile gündeme geldi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tesla fiyatları düşecek mi? ABD ek gümrük vergilerinin kaldırılması ile gündeme geldi!
ABD, Gümrük Vergisi, Araba Fiyatları, Elektrikli Araçlar, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tesla fiyatları düşecek mi sorusu gündemin merkezine oturdu! 22 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2018 yılında ABD menşeli bazı ürünlere uygulanan ek mali yükümlülükler resmen sona erdi. Karar, otomotivden kozmetik ürünlere, plastik ve kağıt türlerinden alkollü içeceklere kadar birçok kalemi kapsıyor.

Tesla fiyatları düşecek mi, ne kadar olacak gibi sorular vatandaşların gündeminde yer bulmuş vaziyette. ABD’den ithal edilen binek otomobillere uygulanan yüzde 60’lık ek vergi kaldırıldı. Yapılan değişiklik Tesla, Ford, Cadillac ve Chevrolet gibi markaların Türkiye pazarındaki fiyatlarının orta vadede düşme ihtimalini de canlandırdı.

Tesla fiyatları düşecek mi? ABD ek gümrük vergilerinin kaldırılması ile gündeme geldi! - 1. Resim

TESLA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

ABD menşeli otomobillere uygulanan ek gümrük vergilerinin kaldırılması, Tesla gibi markaların fiyatlarını uzun vadede etkileyebileceği ifade edildi. 2018’de ABD’den ithal edilen araçlara uygulanan yüzde 60’lık ek vergi artık yürürlükte değil.

Yeni karar bilhassa Cybertruck ve Model Y gibi ABD’de üretilen modellerin Türkiye pazarına daha kolay giriş yapmasını sağlayacak. Fakat elektrikli araçlar için hala yüzde 30 oranında veya minimum 8.500 dolar ek vergi uygulanıyor. Bu nedenle kısa vadede Tesla fiyatlarında büyük bir düşüş beklenmiyor olsa dahi ithalat maliyetlerinin azalması ve rekabetin artmasıyla fiyatlarda kademeli bir gevşeme yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Tesla fiyatları düşecek mi? ABD ek gümrük vergilerinin kaldırılması ile gündeme geldi! - 2. Resim

ABD EK GÜMRÜK VERGİLERİ KALDIRILDI MI?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2018 yılında ABD menşeli ürünlere uygulanan ek mali yükümlülükler sona erdi.

Karar otomobilden kozmetik ürünlere, plastik ve kağıt türlerinden alkollü içeceklere kadar birçok kalemi kapsıyor. ABD ile yürütülen olumlu ticari müzakerelerin ardından alınan karar, ithalat maliyetlerinde düşüş sağlayarak ürün fiyatlarına dolaylı yoldan yansıyabilir.

Tesla fiyatları düşecek mi? ABD ek gümrük vergilerinin kaldırılması ile gündeme geldi! - 3. Resim

AMERİKA MENŞELİ ARABALAR HANGİLERİ?

Amerika menşeli arabalar arasında Tesla, Ford, Cadillac, Chevrolet, Buick, Dodge, Chrysler, GMC, Hummer, Jeep, Lincoln, Lucid ve Seres gibi markalar yer alıyor.  Belirtilen markaların Türkiye pazarında elektrikli ve içten yanmalı modelleri satışa sunuluyor. ABD vergi indirimiyle birlikte ABD menşeili araba markalarının fiyatlarındaki değişim merakla bekleniyor.

Tesla fiyatları düşecek mi? ABD ek gümrük vergilerinin kaldırılması ile gündeme geldi! - 4. Resim

HANGİ ÜRÜNLERDE ABD VERGİSİ DÜŞECEK?

ABD’den ithal edilen ve ek vergiden muaf tutulan başlıca ürünler arasında pirinç, sert kabuklu meyveler, yaprak tütünü, etil alkol ve alkollü içecekler, PVC, poliamid, kozmetik ürünler, kağıt türleri, plastik eşyalar ve binek otomobiller bulunuyor.

Yeni düzenleme ABD menşeli ürünlerin Türkiye pazarına daha rekabetçi fiyatlarla girmesine ve ithalat maliyetlerinin azalmasına imkan tanıyacak. Bilhassa otomotiv ve kozmetik sektöründe fiyatların orta vadede daha erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Filmekimi biletleri ne zaman satışa çıkıyor? 2025 festival programı açıklandı2025 Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Amasra su kesintisi sorgulama! 22 Eylül Bartın'da sular saat kaçta gelecek? - HaberlerAmasra su kesintisi sorgulama! 22 Eylül Bartın'da sular saat kaçta gelecek?2025 Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? - Haberler2025 Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?ABD menşeli otomobiller hangileri, Amerikan araba markaları neler? Yüzde 60’lık ek vergi kalktı! - HaberlerABD menşeli otomobiller hangileri, Amerikan araba markaları neler? Yüzde 60’lık ek vergi kalktı!Filmekimi biletleri ne zaman satışa çıkıyor? 2025 festival programı açıklandı - HaberlerFilmekimi biletleri ne zaman satışa çıkıyor? 2025 festival programı açıklandıVeliaht dizisinin oyuncuları kimler? - HaberlerVeliaht dizisinin oyuncuları kimler?İlkin Aydın milli takımdan ayrıldı mı, çıkarıldı mı, ihraç mı edildi? Milli voleybolcu İlkin Aydın’ın hayatı ve kariyer geçmişi - Haberlerİlkin Aydın milli takımdan ayrıldı mı, çıkarıldı mı, ihraç mı edildi? Milli voleybolcu İlkin Aydın’ın hayatı ve kariyer geçmişi
Sonraki Haber Yükleniyor...