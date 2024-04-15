Threads Rekabet Kurumu'nun ara emrine uymak için 29 Nisan'da Türkiye'den geçici olarak çekiliyor

Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp'ın sahibi şirket) konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamanın ardından Threads kapanıyor mu sorusu gündem oldu. X’e rakip olarak çıkan Threads ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer almaktadır.

Threads kapanıyor mu, ne zaman kapanacak? Threads kullanıcıları bugün uygulamaya girdiklerinde bir uyarı ile karşılaştı. Uyarıda Threads’in yakın zamanda Türkiye’de kullanılamayacağı bilgisi yer alıyordu.

THREADS KAPANIYOR MU?

Threads Türkiye'de geçici olarak kapanıyor. Türk Rekabet Kurumu'nun aldığı bir karar nedeniyle uygulamayı 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren kullanamayacaksınız.

THREADS NEDEN TÜRKİYE’DEN ÇEKİLİYOR?

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir kararı nedeniyle Türkiye'de Twitter'a rakip platformu Threads uygulamasını geçici olarak kapalı kalacağını kullanıcılarına duyurdu.

Rekabet Kurumu'nun kararının ardından Threads, 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'deki kullanıcılar tarafından kullanılamayacak. Geçen ay Meta Platforms hakkında yürütülen soruşturmada günlük 4.8 milyon TL idari para cezası kararı verilmiş ve Instagram ile Threads arasındaki veri aktarım mekanizması nedeniyle oluşabilecek tekelleşmeye karşı bir tedbir uygulanmasına karar verilmişti.

Bu karar kapsamında Türkiye'deki kişilerin Threads uygulamasını indiremeyeceği, Threads'e threads.net adresinden erişemeyeceği, bir Threads profili oluşturamayacağı veya mevcut Threads profillerini kullanamayacağı anlamına gelmekte.

THREADS HESAPLARI NE OLACAK?

Bir Threads profili oluşturduysanız ve Türkiye'de bulunuyorsanız profiliniz devre dışı kalacak ancak silinmeyecektir. Profiliniz devre dışı bırakıldığında, profiliniz ve yaptığınız paylaşımlar diğer ülkelerdeki Threads kullanıcıları tarafından görünmeyecektir.

INSTAGRAM HESABI ETKİLENECEK Mİ?

Şu anda Türkiye'de bulunan profilinizi yeniden etkinleştirmeniz mümkün olmayacaktır. Bu durumun Instagram hesabınızı ve verilerini etkilemeyecek.