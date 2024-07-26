Time dergisinin dünyanın gezilecek en iyi 100 yeri listesinde Diyarbakır yer aldı

Dünyanın en popüler dergilerinden biri olan Time dergisi tarafından "dünyada gezilecek ve görülecek en güzel 100 nokta" açıklandı. Listede Türkiye'den Diyarbakır yer aldı.

Amerika merkezli Time dergisi tarafından dünyanın gezilecek ve görülecek olan 100 noktası açıklandı.

Derginin listesinde Türkiye'den de bir şehir yer aldı.

Vatandaşlar tarafından Türkiye'den hangi şehrin yer aldığı merak ediliyor.

DÜNYANIN GEZİLECEK EN İYİ 100 YERİNDE TÜRKİYE'DEN HANGİ ŞEHİR VAR?

2024 yılında yayımlanan Time Dergisi'nin listesine göre Diyarbakır, dünyada gezilecek en iyi 100 rotadan biri seçildi.

Harput Kalesi'nden başlayan rota Hazar Gölü, Diyarbakır surları ve Fırat Köprüsüne kadar uzanıyor.

Bin kilometre olan güzergah boyunca Diyarbakır'ın 4. yüzyıla kadar uzanan tarihini görebildiğiniz belirtilmiş.

Ayrıca turistlerin Mezopotamya'nın kültürünü ve gastronomisini de rota boyunca görebiliyor.