Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Timuçin Cuğ'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Vefat haberi ardından Timuçin Cuğ'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Timuçin Cuğ kimdir?

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Timuçin Cuğ'un vefat ettiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Türk futbolunun değerli isimlerinden ve A Millî Takımımızın eski oyuncularından Timuçin Cuğ'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. A Milli Takım ile çıktığı 1 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı terleten Timuçin Cuğ'un profesyonel kariyeri, altyapısında futbola başladığı Ankara Demirspor oldu. Başkent ekibinin yanı sıra Fenerbahçe, Adanaspor ve Galata formaları giyen Cuğ, Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Süper Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Futbolculuk kariyerinin ardından Cuğ, teknik direktör olarak Türk futboluna hizmet verdi. Merhum Timuçin Cuğ'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

TİMUÇİN CUĞ KİMDİR?

Türk futbol tarihinde hem kulüp düzeyinde hem de milli forma altında iz bırakan isimlerden biri olan Timuçin Cuğ, 14 Eylül 1951 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Eski milli futbolcu, aktif sporculuk döneminde savunma hattında görev yaptı.



Göztepe ve Aydınspor'un da bulunduğu pek çok kulüpte teknik direktör ve antrenör olarak çalıştı. Genç yeteneklerin Türk futboluna kazandırılması sürecinde de aktif rol oynadı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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