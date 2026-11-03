Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi başvuruları 3 Kasım itibarıyla yeniden başladı. Yapılan açıklamaya göre, Kkrediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olacak. Krediye, 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ayı geçen vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak. Peki, TOBB Nefes Kredisi nedir, başvuru nasıl yapılır?

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KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi’nde yeni dilim başvuruları 3 Kasım Salı günü başladı. 8 Haziran 2026 tarihinde kullanıma açılan TOBB Nefes Kredisi kapsamında bugüne kadar 45 milyar TL kredi kullandırıldı. Yeni dilimle birlikte ilave 50 milyar TL kredi kullandırılması hedefleniyor. Yeni dilimde firma başına kredi limiti 5 milyon TL’ye yükseltildi. Önceki dilimlerde kredi kullanan işletmeler de toplam kredi tutarını 5 milyon TL’ye tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabilecek.

TOBB Nefes Kredisi yeniden başladı! TOBB Nefes Kredisi nedir, hangi bankalar sunuyor?

NEFES KREDİSİ LİMİTİ NE KADAR?

Kredi Garanti Fonu’nun Özkaynak Kefalet Programı kapsamında yürütülen TOBB Nefes Kredisi ile KOBİ’lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının uygun koşullarla karşılanması amaçlanıyor. Bir firma azami 5 milyon TL kredi kullanabilecek. Bu yıl içinde daha önce TOBB Nefes kredisi kullanmış olan işletmeler, kullandıkları tutarı 5 milyon TL’ye tamamlayacak şekilde ilave kredi talebinde bulunabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil azami 48 ay vadeli olacak. 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak. Kredi hacmi 50 milyar Türk Lirası olacak.

TOBB’a bağlı tüm Oda ve Borsa üyesi işletmeler 3 Kasım Salı gününden itibaren programa katılan bankalara başvurabilecek.

KREDİYİ HANGİ BANKALAR VERECEK?

Türkiye Vakıflar Bankası

Türkiye Halk Bankası

DenizBank

Türkiye Garanti Bankası

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

QNB

Ziraat Katılım Bankası

ÖDEME KOŞULLARI

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil azami 48 ay vadeli olacak.24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ANADOLU AJANSI

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