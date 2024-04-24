TOKİ vatandaşlara müjdeyi duyurdu. 33 İlde vergisiz ve uygun fiyatlı tam 392 arsa satışı yapacak. İl bazında arsa satışı yapılacak yerler belli oldu. Peki, TOKİ arsa satışı yapacak 33 il hangileri? TOKİ arsa satışı 2024 ne zaman? Detaylar haberimizde...

TOKİ'den halkı sevindirecek haber geldi. Türkiye'nin 33 şehrinde vatandaşlara nefes aldıracak bir fırsatı açıkladı. TOKİ 33 ilde KDV’den muaf yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile arsa satışı yapacak. Peki, TOKİ ne zaman arsa satacak? İşte ayrıntılar...

TOKİ'DEN 33 İLDE KDV'DEN MUAF ARSA SATIŞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 33 ilde 392 muhtelif arsayı açık artırmayla satışa sunacak.

TOKİ'nin bu yeni projesi ile vatandaşlar kendi evlerini inşa edebilecek.

Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, gemi söküm ve plansız niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ve KDV’den muaf şekilde açık artırmayla sahip olunabilecek.

HANGİ İLLERDE ARSA SATIŞI OLACAK?

OKİ, Piyasa değerinin altında, KDV'siz ve vergisiz arsa satışı gerçekleştirilecek; alıcılar tapularını hemen alabilecek.

Arsa satışı yapılacak iller: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muş, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Uşak ve Yalova olarak açıklandı.

Arsa satışları açık artırma yoluyla yapılacak. Açık artırma, 8 Mayıs 2024 Çarşamba ve 9 Mayıs 2024 Perşembe günlerinde gerçekleştirilecek.

Açık artırma, 10:30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Holiday Inn Otel ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Katılımcılar için muhammen bedellere göre değişen başlangıç fiyatları uygulandı.

Arsa satışları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve başvuruda bulunmak için detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.