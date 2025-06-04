TOKİ arsa satışı ne zaman, saat kaçta? 41 ilde yüzde 25 peşinatla arsa fırsatı!

TOKİ arsa satışı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TOKİ, 41 ilde toplam 301 arsa için açık artırma satışına hazırlanıyor. Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vadeyle arsa sahibi olmak isteyenler için detaylar netleşti. Açık artırma 19-20 Haziran’da yapılacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arsa sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş için harekete geçti. 2025 yılı Haziran ayında gerçekleştirilecek açık artırma ile 41 ilde tam 301 arsa satışa sunulacak. Konut, ticaret, turizm, sanayi, sağlık ve sosyal tesis alanları gibi farklı niteliklerdeki arsalar, yüzde 25 peşinat ve uzun vade imkanıyla alıcılarını bekliyor. Peki, TOKİ arsa satışları ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler, muhammen bedeller ne kadar?

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, arsa satışları 19-20 Haziran 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle gerçekleşecek. Açık artırmalar saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda düzenlenecek. Dileyen katılımcılar Emlak Müzayede internet sitesi üzerinden online teklif de verebilecek.

TOKİ ARSA PEŞİNATLARI VE VADE SAYISI NE KADAR?

Açık artırmada yüzde 25 peşinat ile 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat ile 36 ay vade yöntemleriyle iki farklı fırsat sunuyor. Bu sistem sayesinde düşük bir peşinatla uzun vadeli ödeme planı oluşturulabiliyor.

MUHAMMEN BEDELLER NE KADAR?

Alıcıların, talip oldukları arsalar için belirlenen muhammen bedeli Halkbank’a yatırmaları gerekiyor. Arsa bedellerine göre yatırılması gereken teminat tutarları ise şöyle:

0 - 2.500.000 TL arası: 100.000 TL

2.500.001 - 10.000.000 TL arası: 500.000 TL

10.000.001 - 25.000.000 TL arası: 2.000.000 TL

25.000.001 - 50.000.000 TL arası: 3.000.000 TL

50.000.001 - 100.000.000 TL arası: 5.000.000 TL

100.000.000 TL üzeri arsalar için: 10.000.000 TL

TOKİ HANGİ ARSALARI SATIŞA ÇIKARACAK?

TOKİ’nin açık artırmasında satılacak arsalar; konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel tesis, akaryakıt istasyonu gibi çeşitli kullanım amaçlarına sahip olacak. Tahmini fiyatı toplamda 14 milyar 12 milyon 507 bin 720 TL olan bu arsalar için peşin ödemelerde yüzde 15 indirim de uygulanacak.

TOKİ HANGİ İLLERDE ARSA SATIŞI YAPACAK?

Arsa satışlarının yapılacağı iller ise şu şekilde sıralanıyor:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ