TOKİ'nin İstanbul'da başlattığı kiralık sosyal konut projesine başvurular alındı. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından kurayla belirlenecek vatandaşlar, kiralık sosyal konutlardan 3 yıl süreyle yararlanabilecek. Peki, İstanbul kiralık sosyal konut kuraları ne zaman gerçekleşecek, hak sahipliği kurası için tarih belli oldu mu?

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İstanbul’da 1.071 kiralık sosyal konut için yapılacak kura çekimi için geri sayım sürüyor. TOKİ'nin Kiralık Sosyal Konut Projesi başvuruları geçtiğimiz günlerde alındı. İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan ve diğer şartları yerine getirenler kiralık konut projesinden faydalanabilecek.

KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

Kiralık konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de yer alacak. Evler 3 yıllığına kiralanacak. 3 yılın ardından yeni hak sahipleri kura ile belirlenecek. 18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar kampanyadan faydalanabilecek.

TOKİ kiralık konut kura takviminde son durum! İstanbul kiralık sosyal konut kuraları ne zaman?

KİRALIK SOSYAL KONUT KURALARI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor" ifadelerini kullandı.

KİRALAR BÖLGE RAYİCİNİN ALTINDA OLACAK

1+1 konut için; 10 bin lira, 2+1 konut için; 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi. 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutlar kiralanacak.

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk bin 71 konut Ekim ayında teslim edilecek.

Proje ile ilgili tüm detaylara TOKİ resmi web sitesi (toki.gov.tr) ve projeye özel hizmet veren 'talep.toki.gov.tr/tahsisprojesi/' web adresinden ulaşabilirsiniz.

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