Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

TOKİ kiralık konut kura takviminde son durum! İstanbul kiralık sosyal konut kuraları ne zaman?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
TOKİ kiralık konut kura takviminde son durum! İstanbul kiralık sosyal konut kuraları ne zaman?
Başlık ResmiTOKİ kiralık konut kura takviminde son durum! İstanbul kiralık sosyal konut kuraları ne zaman?

TOKİ'nin İstanbul'da başlattığı kiralık sosyal konut projesine başvurular alındı. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından kurayla belirlenecek vatandaşlar, kiralık sosyal konutlardan 3 yıl süreyle yararlanabilecek. Peki, İstanbul kiralık sosyal konut kuraları ne zaman gerçekleşecek, hak sahipliği kurası için tarih belli oldu mu?

Kaydet
|

İstanbul’da 1.071 kiralık sosyal konut için yapılacak kura çekimi için geri sayım sürüyor. TOKİ'nin Kiralık Sosyal Konut Projesi başvuruları geçtiğimiz günlerde alındı. İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan ve diğer şartları yerine getirenler kiralık konut projesinden faydalanabilecek.

KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

Kiralık konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de yer alacak. Evler 3 yıllığına kiralanacak. 3 yılın ardından yeni hak sahipleri kura ile belirlenecek. 18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar kampanyadan faydalanabilecek.

TOKİ kiralık konut kura takviminde son durum! İstanbul kiralık sosyal konut kuraları ne zaman?
Başlık ResmiTOKİ kiralık konut kura takviminde son durum! İstanbul kiralık sosyal konut kuraları ne zaman?

KİRALIK SOSYAL KONUT KURALARI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor" ifadelerini kullandı.

KİRALAR BÖLGE RAYİCİNİN ALTINDA OLACAK

1+1 konut için; 10 bin lira, 2+1 konut için; 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi. 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutlar kiralanacak.

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk bin 71 konut Ekim ayında teslim edilecek.

Proje ile ilgili tüm detaylara TOKİ resmi web sitesi (toki.gov.tr) ve projeye özel hizmet veren 'talep.toki.gov.tr/tahsisprojesi/' web adresinden ulaşabilirsiniz.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.