Trendyol Express çalışma saatleri ve hafta sonu teslimat günleri, internet üzerinden alışveriş yapan kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Özellikle kasım ayındaki indirim kampanyalarıyla birlikte kargo teslimatlarına yönelik yoğunluk yaşanırken siparişlerini bekleyenler, Trendyol Express'in cumartesi ve pazar günleri çalışma düzenini merak ediyor.

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Trendyol Express pazar günü teslimat durumu, 22 Kasım 2026 Pazar günü kargo bekleyen vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Trendyol üzerinden verilen siparişlerin taşınmasını sağlayan firmanın dağıtım günleri ve çalışma saatleri, gönderilerin ne zaman teslim edileceğini öğrenmek isteyen kullanıcılar tarafından takip ediliyor.

TRENDYOL EXPRESS PAZAR GÜNÜ DAĞITIM YAPIYOR MU?

Trendyol Express, standart teslimat programı kapsamında haftanın altı günü kargo dağıtım hizmeti veriyor. Pazartesi gününden cumartesi gününe kadar devam eden teslimat faaliyetlerinde pazar günü normal çalışma takvimine dahil edilmiyor. Ancak büyük indirim kampanyaları, özel alışveriş dönemleri ve gönderi yoğunluğunun arttığı zamanlarda teslimat programında istisnai düzenlemeler yapılabiliyor.

Trendyol Express pazar günü dağıtım yapıyor mu? Trendyol Express çalışma saatleri

TRENDYOL EXPRESS ÇALIŞMA SAATLERİ

Trendyol Express'in standart kargo dağıtım saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00 ile 18.00 arasında uygulanıyor. Firma, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri teslimat hizmeti sunarken pazar günleri teslimat yapmıyor. Hafta içi ile cumartesi günleri için aynı teslimat saatleri geçerli olsa da yoğun dönemlerde çalışma programında değişiklikler yaşanabilir.

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