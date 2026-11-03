UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde TRT 1 uydu frekans bilgileri yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin Almanya temsilcisini konuk edeceği mücadele 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı canlı ve şifresiz takip edebilmek için TRT 1 HD frekans, Türksat uydu ayarları ve yayın bilgilerini araştırıyor. Türksat 3A aktif mi, Galatasaray-Stuttgart canlı yayın şifresiz mi sorularının cevapları ise merak ediliyor. İşte güncel TRT1 frekans bilgileri...

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Stuttgart ile karşılaşacağı mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray-Stuttgart maçı öncesi Türksat 3A uydusundaki yayınların başka uydulara aktarılması nedeniyle eski frekansların geçerliliği de merak konusu oldu. Peki, Türksat 3A aktif mi, Galatasaray-Stuttgart canlı yayın şifresiz mi?

TRT1 frekans bilgileri (Kasım 2026 güncel) Türksat 3A aktif mi, Galatasaray-Stuttgart canlı yayın şifresiz mi?

TÜRKSAT 3A AKTİF Mİ?

Türksat 3A artık televizyon ve radyo yayınları için artık aktif olarak kullanılmıyor. 2008 yılında hizmete giren uydu, teknolojik ömrünü tamamlamasının ardından 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece emekliye ayrıldı. Türksat 3A üzerinden gerçekleştirilen yayınlar, Türksat 4A ve diğer uygun uydulara aktarıldı.

TRT1 frekans bilgileri (Kasım 2026 güncel) Türksat 3A aktif mi, Galatasaray-Stuttgart canlı yayın şifresiz mi?

GALATASARAY-STUTTGART CANLI YAYIN ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi herhangi bir ücret ödemeden televizyonlarından takip edebilecek. Karşılaşmayı uydu üzerinden izlemek isteyenlerin TRT 1'in güncel frekans ayarlarını kontrol etmesi gerekiyor.

TRT1 frekans bilgileri (Kasım 2026 güncel) Türksat 3A aktif mi, Galatasaray-Stuttgart canlı yayın şifresiz mi?

TRT1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC Türksat 4A / TRT Doğu Kapsama Alanı 12.092 H 27500 5/6 Türksat 4A / TRT Türkiye Kapsama Alanı 2 11.958 V 27500 5/6

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