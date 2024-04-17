Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TÜBİTAK Türk gibi düşünebilen yapay zeka geliştirecek

TÜBİTAK Türk gibi düşünebilen yapay zeka geliştirecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TÜBİTAK Türk gibi düşünebilen yapay zeka geliştirecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), yapay zekanın Türkçe dil yapısını ve kültürünü benimsemesini sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor. Türk gibi düşünen yapay zeka ile ilgili detaylar...

TÜBİTAK'ın geliştirdiği "Türkçe Büyük Dil Modeli" ile yapay zekanın Türkçe yeteneklerinin geliştirilmesi ve Türk kültürüne uygun düşünme altyapısının oluşturulması amaçlanıyor. İşte detaylar...

TÜBİTAK Türk gibi düşünebilen yapay zeka geliştirecek - 1. Resim

TÜBİTAK'TAN TÜRK YAPAY ZEKA 

Yapay zekanın hızla gelişmesi ve yayılması, özellikle büyük dil modelleri gibi alanlarda dikkat çekici bir ivme kazanmış durumda. Ancak, bu hızlı gelişme beraberinde bazı riskleri de getiriyor. Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan dil modellerinin Türkçe kaynaklara yeterince yer vermemesi, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerde Türk kültürünün ve hassasiyetlerinin yansıtılamaması gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu durum, yapay zeka ile etkileşim kuran kullanıcıların farkında olmadan yabancı kültürlere maruz kalması ve kültürel yozlaşmanın önünün açılması riskini beraberinde getiriyor.

TÜRK GİBİ DÜŞÜNEN YAPAY ZEKA

TÜBİTAK'ın Türkçe Büyük Dil Modeli projesi, bu sorunlara çözüm sunmayı hedefliyor. Kurum, bu alanda önemli bir adım atarak Türkçe temelli bir dil modeli geliştirmeyi başardı. Bu model, Türkçenin yanı sıra Türk kültürüne ve hassasiyetlerine de uygun bir şekilde eğitilerek yapay zekaya Türk gibi düşünme yeteneği kazandırıyor.

Proje kapsamında, Türkçe dil modelinin oluşturulması için geniş çaplı bir veri havuzu oluşturuluyor. Bu veri havuzu, internet ve dijital kaynaklardan toplanan Türkçe metinlerle zenginleştirilerek yapay zekanın Türkçe dil yapısını daha iyi öğrenmesi sağlanıyor. Ayrıca, Türkçe'ye özgü bir "tokenizer" geliştirilerek, açık kaynaklı dil modellerinin Türkçe üzerinde etkin şekilde kullanılması sağlanıyor.

TÜRKÇE DİL MODELİ YAPAY ZEKA PROJESİ 

TÜBİTAK'ın Türkçe Büyük Dil Modeli projesi, yapay zekanın Türkiye'nin kültürel ve dil yapısını daha iyi anlamasına ve bu doğrultuda içerik üretmesine olanak tanıyacak. Bu sayede, yapay zeka ile etkileşime giren kullanıcılar Türk kültürüne daha uygun içeriklerle karşılaşacak ve kültürel çeşitliliğin korunması sağlanacak.

Projenin başarıyla tamamlanması durumunda, Türkiye yapay zeka alanında kendi özgün teknolojilerini geliştirebilecek ve uluslararası alanda daha rekabetçi bir konuma gelebilecek. Ayrıca, genç nesilde oluşabilecek kültürel yozlaşmanın önüne geçilmesine de önemli bir katkı sağlanmış olacak. TÜBİTAK'ın bu önemli çalışması, Türkiye'nin teknolojik ve kültürel bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik atılmış kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Manchester City Real Madrid Şampiyonlar Ligi ilk maçı 3-3’lük eşitlikle bitmişti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Manchester City Real Madrid Şampiyonlar Ligi ilk maçı 3-3’lük eşitlikle bitmişti - HaberlerManchester City Real Madrid Şampiyonlar Ligi ilk maçı 3-3’lük eşitlikle bitmiştiManchester City Real Madrid maçını Ertem Şener anlatıyor - HaberlerManchester City Real Madrid maçını Ertem Şener anlatıyorCumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesi önümüzdeki günlerde yüz yüze yapılacak - HaberlerCumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesi önümüzdeki günlerde yüz yüze yapılacakİstanbul-Sivas aktarmasız yüksek hızlı tren seferleri 7 saat sürüyor - Haberlerİstanbul-Sivas aktarmasız yüksek hızlı tren seferleri 7 saat sürüyorBir fotoğraf sergisi için verdiği pozlar sebebiyle tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu hakkında - HaberlerBir fotoğraf sergisi için verdiği pozlar sebebiyle tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu hakkındaMuhtar maaşları her ayın 15'inde il özel idareleri tarafından yatar - HaberlerMuhtar maaşları her ayın 15'inde il özel idareleri tarafından yatar
Sonraki Haber Yükleniyor...