TÜBİTAK Türk gibi düşünebilen yapay zeka geliştirecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), yapay zekanın Türkçe dil yapısını ve kültürünü benimsemesini sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor. Türk gibi düşünen yapay zeka ile ilgili detaylar...

TÜBİTAK'ın geliştirdiği "Türkçe Büyük Dil Modeli" ile yapay zekanın Türkçe yeteneklerinin geliştirilmesi ve Türk kültürüne uygun düşünme altyapısının oluşturulması amaçlanıyor. İşte detaylar...

TÜBİTAK'TAN TÜRK YAPAY ZEKA

Yapay zekanın hızla gelişmesi ve yayılması, özellikle büyük dil modelleri gibi alanlarda dikkat çekici bir ivme kazanmış durumda. Ancak, bu hızlı gelişme beraberinde bazı riskleri de getiriyor. Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan dil modellerinin Türkçe kaynaklara yeterince yer vermemesi, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerde Türk kültürünün ve hassasiyetlerinin yansıtılamaması gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu durum, yapay zeka ile etkileşim kuran kullanıcıların farkında olmadan yabancı kültürlere maruz kalması ve kültürel yozlaşmanın önünün açılması riskini beraberinde getiriyor.

TÜRK GİBİ DÜŞÜNEN YAPAY ZEKA

TÜBİTAK'ın Türkçe Büyük Dil Modeli projesi, bu sorunlara çözüm sunmayı hedefliyor. Kurum, bu alanda önemli bir adım atarak Türkçe temelli bir dil modeli geliştirmeyi başardı. Bu model, Türkçenin yanı sıra Türk kültürüne ve hassasiyetlerine de uygun bir şekilde eğitilerek yapay zekaya Türk gibi düşünme yeteneği kazandırıyor.

Proje kapsamında, Türkçe dil modelinin oluşturulması için geniş çaplı bir veri havuzu oluşturuluyor. Bu veri havuzu, internet ve dijital kaynaklardan toplanan Türkçe metinlerle zenginleştirilerek yapay zekanın Türkçe dil yapısını daha iyi öğrenmesi sağlanıyor. Ayrıca, Türkçe'ye özgü bir "tokenizer" geliştirilerek, açık kaynaklı dil modellerinin Türkçe üzerinde etkin şekilde kullanılması sağlanıyor.

TÜRKÇE DİL MODELİ YAPAY ZEKA PROJESİ

TÜBİTAK'ın Türkçe Büyük Dil Modeli projesi, yapay zekanın Türkiye'nin kültürel ve dil yapısını daha iyi anlamasına ve bu doğrultuda içerik üretmesine olanak tanıyacak. Bu sayede, yapay zeka ile etkileşime giren kullanıcılar Türk kültürüne daha uygun içeriklerle karşılaşacak ve kültürel çeşitliliğin korunması sağlanacak.

Projenin başarıyla tamamlanması durumunda, Türkiye yapay zeka alanında kendi özgün teknolojilerini geliştirebilecek ve uluslararası alanda daha rekabetçi bir konuma gelebilecek. Ayrıca, genç nesilde oluşabilecek kültürel yozlaşmanın önüne geçilmesine de önemli bir katkı sağlanmış olacak. TÜBİTAK'ın bu önemli çalışması, Türkiye'nin teknolojik ve kültürel bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik atılmış kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.