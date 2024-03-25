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TÜİK açıkladı! Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop en genç ili ise Şırnak oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TÜİK açıkladı! Türkiye&#039;nin en yaşlı ili Sinop en genç ili ise Şırnak oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en genç ve en yaşlı illeri belli oldu. Türkiye’nin Yaşlılık Haritası TÜİK tarafından paylaşıldı. Peki, Türkiye'nin en yaşlı ili hangisi? Türkiye'nin en genç şehri hangi şehir? İşte genç ve yaşlı nüfusa sahip iller sıralaması 2024...

Türkiye'nin en genç ve en yaşlı illeri belli oldu. TÜİK’in gerçekleştirdiği Türkiye Yaşlı Profili Araştırması, ülkenin en yaşlı ve en genç şehirlerini açığa çıkardı. Türkiye’nin Yaşlılık Haritası haberimizde... 

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ ŞEHRİ ŞIRNAK OLDU

TÜİK 23 Ekim-18 Aralık tarihleri arasında, 50 yaş ve üzeri bireylerin yaşam verilerini topladı. Araştırma, 22 bin 640 hanede yaşayan 50 ve üzeri yaştaki 29 bin 785 ile 65 ve üzeri yaştaki 11 bin 657 kişinin bilgilerinden derlendi. Buna göre;

TÜİK açıkladı! Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop en genç ili ise Şırnak oldu - 1. Resim

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Şırnak, genç nüfusa sahip il oldu. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il yüzde 3,5 ile Şırnak olurken Şırnak'ı yüzde 4 ile Hakkari, yüzde 4,2 ile Urfa izledi. 

EN YAŞLI İL SİNOP 

Sinop, Türkiye'nin en yaşlı illeri arasında yer buldu. Sinop, %20 ile en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip il oldu. Tek başına yaşayan yaşlıların en yüksek oranı %34,4 ile Balıkesir’de görüldü.

TÜİK açıkladı! Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop en genç ili ise Şırnak oldu - 2. Resim

Türkiye'de yaşlı nufüs, 2018’de 7 milyon 186 bin 204 olan 65 yaş ve üzeri nüfus, 2023’te %21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806’ya yükseldi.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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