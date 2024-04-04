Türk hava yolları İsrail uçuşlarının başlaması 2025 yılını bulabilir

İsrail'in Filistin'e saldırıları üzerine durdurulan Türk Hava Yollar İsrail uçuşlarının ne zaman geri başlayacağı araştırılıyor.

THY ile Tel Aviv'e yapılan uçuşlar İsrail'de 7 Ekim'de yaşanan mevcut durum nedeniyle durdurulmuştu.

Sosyal medyada ve arama motorlarında uçuşların ne zaman başlayacağına dair tarih araştırmaları gündeme geldi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün sosyal medya hesabından 10 Ekim 2023 tarihinde yaptığı paylaşıma göre, İsrail'de yaşanan mevcut durum nedeniyle THY-İsrail seferlerinin ikinci bir bildirime kadar ara verildiğini açıkladı.

Resmi olmayan kaynaklara göre uçuş seferlerinin başlamasının Mart 2025'i bulması bekleniyor.