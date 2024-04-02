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Türk yapımı coin IMARO 20 kat değer kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk yapımı coin IMARO 20 kat değer kazandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri coin piyasasına da yansıdı. Metin Redjepi ve ekibinin piyasaya sürdüğü meme coin IMARO'nun ne olduğu araştırılıyor.

Bir sokak röportajında Ekrem İmamoğlu'nun adını tam söyleyemeyerek "Ekrem İmaro" diyen vatandaşın cevabının ardından "Ekrem İmaro" sosyal medyada viral oldu. 

IMARO meme coini de bu şekilde ortaya çıktı. 31 Mart'ta piyasaya sürüldü. 

Piyasaya sürüldüğü zaman 0,00006 dolar seviyeden işlem görürken birkaç gün içinde 0,0012 dolat seviyelerinde işlem görmeye başladı. 

Birkaç gün içinde 20 kattan fazla değer kazandı. 

IMARO meme coini piyasaya süren Metin Redjepi, 2017 yılında piyasaya sürülen dünyanın ilk blockchain tabanlı canlı yayın platformu DLive'in kurucusudur. 

Meme coin, sosyal medya platformlarında viral hale gelen şakalar ve görsellerin kripto birimlere dönüştürülmesine verilen addır.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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