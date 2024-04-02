Türk yapımı coin IMARO 20 kat değer kazandı

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Nisan 2024 14:34 - Güncelleme: 2 Nisan 2024 14:57 - Güncelleme:

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31 Mart yerel seçimleri coin piyasasına da yansıdı. Metin Redjepi ve ekibinin piyasaya sürdüğü meme coin IMARO'nun ne olduğu araştırılıyor.