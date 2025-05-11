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Türkiye'de milli değer, dünyada fenomen! Kangallara olan ilgi arttı: Dubai, Katar, Suudi Arabistan...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haberler Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de millî değer olarak görülen Kangalların talipleri artıyor. Dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olarak gösterilen Kangal köpeklerine Orta Doğu ülkeleri de ilgi gösteriyor. Anadolu aslanları, Orta Doğu ülkelerinde büyük sürüleri koruma görevi üstlenecek.

Türkiye'de fenomen olan ve dünya genelinde de büyük ilgi gören Kangalların talipleri artıyor.

Türkiye'de milli değer, dünyada fenomen! Kangallara olan ilgi arttı: Dubai, Katar, Suudi Arabistan... - 1. Resim

ORTA DOĞU'DA TALEP ARTTI

Dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olarak gösterilen Kangal köpeklerine Orta Doğu ülkeleri de ilgi gösteriyor. 

Gücü, fiziği, sürü koruma görevi ve bekçiliği ile öne çıkan Anadolu aslanları, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından satın alınıyor.

Türkiye'de milli değer, dünyada fenomen! Kangallara olan ilgi arttı: Dubai, Katar, Suudi Arabistan... - 2. Resim

BÜYÜK SÜRÜLERİ KORUYACAK

Normalde soğuk iklim hayvanı olan ancak sıcak havaya da kısa sürede adapte olabilen Anadolu aslanları, Orta Doğu ülkelerinde büyük sürüleri koruma görevi üstlenecek.

Yurt dışına çıkmadan önce çeşitli testlerden geçecek olan Kangallar, mikroçip işlemlerinin ardından Ortadoğu ülkelerine uğurlanacak.

Türkiye'de milli değer, dünyada fenomen! Kangallara olan ilgi arttı: Dubai, Katar, Suudi Arabistan... - 3. Resim

"BİZLERE ONUR VERİYOR"

İlk etapta 10 Kangal köpeği gönderileceğini ifade eden yetiştirici Umut Taşdelen, "Kangal köpeklerimiz, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkeden ciddi manada talep görüyor. Milli değerimizin oralarda görev yapması, bizleri temsil etmesi onur veriyor. Kangal köpeklerinin en büyük özelliklerinden birisi bekçilik ve sürülerde kullanılması. Orada da ciddi manada sürü olduğu için bizlerle iletişim kurdular. Kangal köpeği talebinde bulundular. Kangal köpeklerine ciddi manada talep gösteriyorlar fakat ilk etapta 10 adet yetişkinle başladık. Devamının geleceğini düşünüyoruz. Kangal köpeklerinin yurtdışına çıkması için birtakım izin belgeleri gerekmektedir. Mikroçip, kuduz titrasyon testi, kimlikler ve aşılar gibi şeyler gerekmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra köpeklerimizi o taraflara göndermeyi planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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