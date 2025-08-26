Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi

Türkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu öncesi hareketli günler yaşanıyor. Kulüpler, yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir mesai harcarken, futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında transfer takvimi geliyor. Türkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerin yanı sıra diğer Süper Lig ekipleri de kadrolarına takviye yapmak için transfer pazarında dikkat çeken hamleler yaptı. Şimdi ise Türkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor sorusunun cevabı gündemde.

Türkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi - 1. Resim

TÜRKİYE'DE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu öncesi transfer hareketliliği sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon için geçerli olacak transfer ve tescil dönemlerini açıkladı.

Yaz transfer dönemi olarak bilinen Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 30 Haziran 2025’te başladı ve 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

Türkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi - 2. Resim

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye’de transfer dönemi 12 Eylül 2025’te tamamlanırken Avrupa’nın önde gelen liglerinde kapanış tarihleri farklılık gösteriyor.

İngiltere, Fransa ve İtalya’da yaz dönemi 1 Eylül’de sona erecek. Almanya, İspanya ve Hollanda’da ise son gün 2 Eylül olarak belirlendi. Suudi Arabistan’da ise transfer sezonu 11 Eylül’de kapanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 475 bin liraya yükseldiEsra Erol ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurt başvuruları bekleniyor - HaberlerYurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurt başvuruları bekleniyorEsra Erol ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? - HaberlerEsra Erol ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?Hakem Kurulu kaç üyeden oluşur, kurulda kimler var? - HaberlerHakem Kurulu kaç üyeden oluşur, kurulda kimler var?Yılın son kandili ne zaman? - HaberlerYılın son kandili ne zaman?Hakem Kurulu kararı ne zaman yürürlüğe girecek? Memur zammı belli oldu - HaberlerHakem Kurulu kararı ne zaman yürürlüğe girecek? Memur zammı belli olduJessica balina olayı gerçek mi, Jessica Radcliffe yaşıyor mu? Balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler! - HaberlerJessica balina olayı gerçek mi, Jessica Radcliffe yaşıyor mu? Balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler!
Sonraki Haber Yükleniyor...