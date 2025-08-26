Türkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerin yanı sıra diğer Süper Lig ekipleri de kadrolarına takviye yapmak için transfer pazarında dikkat çeken hamleler yaptı. Şimdi ise Türkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor sorusunun cevabı gündemde.

TÜRKİYE'DE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu öncesi transfer hareketliliği sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon için geçerli olacak transfer ve tescil dönemlerini açıkladı.

Yaz transfer dönemi olarak bilinen Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 30 Haziran 2025’te başladı ve 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye’de transfer dönemi 12 Eylül 2025’te tamamlanırken Avrupa’nın önde gelen liglerinde kapanış tarihleri farklılık gösteriyor.

İngiltere, Fransa ve İtalya’da yaz dönemi 1 Eylül’de sona erecek. Almanya, İspanya ve Hollanda’da ise son gün 2 Eylül olarak belirlendi. Suudi Arabistan’da ise transfer sezonu 11 Eylül’de kapanacak.