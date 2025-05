Türkiye'den Avrupa'ya oyun köprüsü! 'Oyun Hep Bizimle' eTwinning projesiyle 5 ülke aynı etkinlikte

Çocukların gelişiminde temel bir role sahip olan oyun, bu kez farklı kültürleri bir araya getiriyor. Oyun Hep Bizimle / Play Is Always with Us adlı uluslararası eTwinning projesi, Türkiye başta olmak üzere 5 ülkeden öğrencileri ortak etkinlikle buluşturuyor.

“Oyun Hep Bizimle / Play Is Always with Us” adıyla başlatılan eTwinning projesi, Türkiye, Romanya, Estonya, Ürdün ve Bulgaristan’dan öğretmen ve öğrencileri buluşturarak oyun temelli eğitimi uluslararası bir boyuta taşıyor.

Toplamda 15 öğretmenin yer aldığı proje, farklı kültürlerin oyun anlayışını birleştirerek, okul öncesi dönemdeki çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini hedefliyor.

OYUN HEP BİZİMLE PROJESİ BAŞLADI

Oyun Hep Bizimle / Play Is Always with Us adlı uluslararası eTwinning projesi, Türkiye’den okul öncesi öğretmeni Neriman Turan ve Bulgaristan’dan Mariana Rozanova öncülüğünde yürütülüyor. Toplamda 15 öğretmenin görev aldığı projede ülkemizden 10 öğretmen aktif olarak katkı sunuyor. Kendi öğrencileriyle bu renkli yolculuğa dahil olan öğretmenler, oyunlar aracılığıyla kültürler arası etkileşim sağlıyor.

ETWİNNİNG PROJESİNDE HANGİ OYUNLAR VAR?

eTwinning projesi kapsamında çocuklar; Geleneksel Oyunlar, Bulmaca Oyunları, Akıl ve Zeka Oyunları, Sportif Oyunlar, Rol Yapma Oyunları, Müzikli Oyunlar ve Macera Oyunları gibi yedi ana başlık altında birbirinden eğlenceli etkinliklerle tanışıyor. Bu oyunlar, yalnızca eğlence değil; dikkat, üretkenlik, empati, problem çözme ve motor becerilerin gelişimi açısından da oldukça zengin içerikler sunuyor.

ÖĞRENMENİN EN EĞLENCELİ YOLU

'Oyun Hep Bizimle' projesiyle çocuklar, hem kendi kültürlerinin oyunlarını tanıyor hem de farklı ülkelerden arkadaşlarının getirdiği oyunları deneyimleme fırsatı buluyor. Bu etkileşim sayesinde çocuklar erken yaşta farklı kültürlere saygı, işbirliği ve arkadaşlık gibi kavramları içselleştiriyorlar. Oyunlar sırasında elde edilen kazanımlar, çocukların hem bilişsel hem sosyal becerilerini güçlendiriyor.

OYUNLA KURULAN KÜLTÜREL BAĞ

'Oyun Hep Bizimle' adlı eTwining projesi sadece pedagojik bir kazanım sunmakla kalmıyor; aynı zamanda kültürler arası köprü kurulmasına da öncülük ediyor. Öğrenci ve öğretmen işbirliği ile yürütülen eTwinning projesi, oyun temelli öğrenmenin evrensel bir dil olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Çocukların eğlenerek öğrendiği, öğretmenlerin deneyimlerini paylaştığı ve dostlukların kurulduğu “Oyun Hep Bizimle / Play Is Always with Us” projesi, okul öncesi eğitimin geleceği için umut verici bir adım olarak dikkat çekiyor.

ETWİNNİNG PROJESİ NEDİR?

eTwinning projeleri, farklı okullar ve ülkelerden öğrencilerin işbirliğini esas alan projeleri kapsıyor. En az iki farklı okuldan öğretmenler ile oluşturulan projede öğrenciler bir araya geliyor.

ETWİNNİNG PROJESİNE HANGİ ÜLKELER KATILDI?

Oyun Hep Bizimle isimli eTwinning projesi, Türkiye, Romanya, Estonya, Ürdün ve Bulgaristan’dan öğretmenlerin katkılarıyla hayata geçirildi. Toplamda 15 öğretmenin görev aldığı projede, Türkiye’den 10 öğretmen aktif olarak yer alıyor.