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Çift kişilik Oda dizisi oyuncuları kim? Konusu ve oyuncu kadrosu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çift kişilik Oda dizisi oyuncuları kim? Konusu ve oyuncu kadrosu
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Çift Kişilik Oda, 22 Mayıs’ta başlıyor. Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolünde olduğu dizi, romantik komedi tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Çift Kişilik Oda dizisi oyuncuları, oyuncu kadrosu açıklandı.

NOW TV’nin merakla beklenen romantik komedi dizisi Çift Kişilik Oda, 22 Mayıs Perşembe günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. 

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ OYUNCULARI

Çift Kişilik Oda, yıldızlarla dolu bir kadroyla izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerde Nilüfer karakteriyle Devrim Özkan ve Kaan karakteriyle Ulaş Tuna Astepe yer alıyor.

Çift kişilik Oda dizisi oyuncuları kim? Konusu ve oyuncu kadrosu - 1. Resim

Devrim Özkan, Rüya ve Vuslat gibi yapımlarla tanınırken, Ulaş Tuna Astepe Sen Anlat Karadeniz’deki performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Kadroda ayrıca Gözde Seda Altuner (Sevil), Seren Şirince (Begüm), Serkan Tınmaz (Ferit) ve Gözde Türker (Gamze) gibi deneyimli isimler bulunuyor.

Çift kişilik Oda dizisi oyuncuları kim? Konusu ve oyuncu kadrosu - 2. Resim

Diğer oyuncular arasında Eslem Akar (Ahu), Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi, Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen Yusuf Pirhasan ve senarist Ayşe Üner Kutlu’nun imzasını taşıyan yapım, MF Yapım tarafından hayata geçiriliyor.

Çift kişilik Oda dizisi oyuncuları kim? Konusu ve oyuncu kadrosu - 3. Resim

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ KONUSU NE?

Çift Kişilik Oda, Nilüfer ve Kaan’ın tesadüfi karşılaşmasıyla başlıyor. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Nilüfer (Devrim Özkan), Lutesya Otel’de çalışmayı hayal ediyor.

Ancak otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), üvey ablası Sevil’den (Gözde Seda Altuner) intikam almak için yurtdışından dönüyor.

Çift kişilik Oda dizisi oyuncuları kim? Konusu ve oyuncu kadrosu - 4. Resim

Dizi, Güney Kore yapımı “King the Land”den uyarlandı. Nilüfer’in hayalleri ve Kaan’ın intikam planları, otelin kaotik ortamında kesişiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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