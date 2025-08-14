Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

- Güncelleme:
Hong Kong bayraklı, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki Tenacıty Venture isimli petrol tankerinin arızalanması sonrası gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü.

İstanbul Boğazı, arızalanan ham petrol tankeri nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Seyir halindeyken makine arızası yaşayan petrol tankeri, römorkörler eşliğinde yoluna devam etti. Boğaz ise çift yönlü olarak yeniden gemi trafiğine açıldı.

Hong Kong bayraklı, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki Tenacıty Venture isimli ham petrol tankerinde İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşandı. Gemi bölgeye sevk edilen römorkörler refakatinde güvenli şekilde seyrini sürdürürken, Boğaz çift yönlü olarak yeniden gemi trafiğine açıldı.

