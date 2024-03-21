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Türkiye'nin dolar zengini ili Aksaray oldu! İşte Türkiye'nin döviz zengini olan illeri sıralaması 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin dolar zengini ili Aksaray oldu! İşte Türkiye&#039;nin döviz zengini olan illeri sıralaması 2024

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İllerin dolar mevduat birikimleri gün yüzüne çıktı. Dolar zengini iller belli oldu. Peki, Türkiye'nin mevduat haritasına göre, en çok dövize sahip illeri hangileri oldu? İşte döviz şampiyonu 10 şehir...

Dövizdeki dalgalanma ve artışlara rağmen mevduat hesabında en fazla döviz olan iller dikkat çekti. En çok dövizi olan şehirler sıralamasında İç Anadolu Bölgesi'ndeki şehirlerin fazla olması dikkat çekti. Peki, Türkiye'nin döviz zengini olan illeri hangisi? İşte en çok dövizi olan iller sıralaması 2024...

Türkiye'nin en dolar zengini ili Aksaray oldu! İşte Türkiye'nin döviz zengini olan illeri sıralaması 2024 - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN DÖVİZ ZENGİNİ OLAN İLLERİ

81 ilinde tasarruf mevduatı amacıyla bankalarda tutulan döviz hesaplarında Türkiye’nin döviz zengini illeri verilere göre belirlendi. İç Anadolu Bölgesi, dövize olan ilgisiyle öne çıktı. Bu iller sırasıyla Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kütahya, Yalova, Bayburt, Karaman, Elazığ ve Antalya oldu. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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