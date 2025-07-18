TurkNet internet fiyatları ne kadar? Paket fiyatlarına yüzde 40 zam!

TurkNet, 1 Ağustos itibarıyla abonelik ücretlerine zam yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından TurkNet internet fiyatları ne kadar sorusu gündeme geldi. Taahhütsüz internet hizmeti sunan TurkNet ağustos ayında internet abonelik ücretini 699,90 TL'ye çıkaracak.

Türkiye’de taahhütsüz internet hizmeti sunan TurkNet, kullanıcıları doğrudan etkileyen fiyat artışını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos 2025 itibarıyla internet abonelik ücretine yüzde 40 oranında zam yapılacak. Bu artışla birlikte şu an 499 TL olan abonelik bedeli 699,90 TL’ye yükselecek.

TURKNET İNTERNET FİYATLARI NE KADAR?

TurkNet, yaptığı açıklamada 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yeni fiyatlandırmanın geçerli olacağını belirtti. Şu anda 499 TL olan internet abonelik ücreti, yüzde 40’lık artışla birlikte 699,90 TL seviyesine çekilecek. Bu yeni tutar, kullanıcıların ilk faturasına yansıtılacak.

TURKNET ZAMMINDAN ETKİLENMEMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Fiyat artışından etkilenmek istemeyen kullanıcılar için TurkNet, 12 aylık peşin ödeme kampanyasını devreye aldı. Şirketin açıklamasına göre, 10 Ağustos 2025’e kadar peşin ödeme yapan kullanıcılar, abonelik ücretlerini 1 yıl boyunca sabitleyebilecek. Bu kampanyadan yararlanan kullanıcılar, 499,90 TL üzerinden hizmet almaya devam edecek.

Ödeme işlemleri banka kartı veya kredi kartı ile tek çekim yapılabileceği gibi, anlaşmalı bankalarla 6 aya kadar taksit imkanı da sunuluyor. Ayrıca şirket, aboneliğini iptal etmek isteyen kullanıcılar için kullanılmayan aylar için geri ödeme garantisi de veriyor.