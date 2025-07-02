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TUS 1. dönem ek yerleştirme kontenjanları! Ek tercihler nasıl yapılır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TUS 1. dönem ek yerleştirme kontenjanları! Ek tercihler nasıl yapılır?
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025 TUS 1. Dönem) mart ayında yapılmıştı. Tercih döneminde herhangi bir yere yerleşemeyen adaylar için TUS 1. dönem ek yerleştirme süreci başladı. TUS 1. dönem ek yerleştirme kontenjanları belli olurken ÖSYM TUS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır adayların gündeminde yer alıyor.

ÖSYM 2025 TUS 1. Dönem ek tercih dönemi başladı. TUS 1. dönem ek yerleştirme kontenjanları paylaşılırken tercihlerin ne zaman ve nasıl yapıldığı merak ediliyor. 

TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI 

ÖSYM, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına dair ek yerleştirme tercihleri başladı. Tercih işlemlerini 1-7 Temmuz tarihleri arasında yapacak adaylar ek yerleştirme kontenjanları ise ÖSYM tarafından açıklandı. 

TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI

Ek yerleştirme sürecinde 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

TUS 1. dönem ek yerleştirme kontenjanları! Ek tercihler nasıl yapılır? - 1. Resim

TUS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Ek tercihler, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılıyor. Ek yerleştirme ücreti 130 TL olarak belirlendi. Bu ödeme, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartıyla yapılıyor. Banka/ATM üzerinden ödeme yapılamıyor.

Adaylar, ek yerleştirme ücretini tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süreci veya tercih sürecinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59'a kadar yatırabilir. Ücreti yatırmayan adayların tercihleri işleme alınmayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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