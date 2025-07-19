2025 YKS sonuçları açıklandı. Üniversite adayları TYT puanlarına göre 2 yıllık bölümleri araştırmaya başladı. TYT'den 150, 160, 170, 180 ve 200puan aralıklarında gidilecek bölümler, 2 yıllık bölümler taban puanları ve başarı sıralamaları merak edildi.

YKS 2025 sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından milyonlarca aday üniversitesi tercih sürecine odaklandı. 31 Temmuz'da başlayacak tercih süreci öncesi TYT puanıyla alan bölümler neler, 2 yıllık bölümler taban puanları ve 150-200 arası puan alan adaylar hangi bölümleri tercih edebilir araştırılıyor.

TYT PUANIYLA ALAN BÖLÜMLER

TYT puanı, özellikle 2 yıllık önlisans programlarına giriş için kullanılıyor. Ancak bazı 4 yıllık lisans bölümleri de TYT puanıyla öğrenci almakta.

150 ve üzeri puan alan adaylar, ÖSYM’nin baraj puanını kaldırmasıyla birlikte önlisans programlarına yerleşmek için seçenekleri arttı.

TYT PUANIMLA NEREYE, HANGİ BÖLÜMLERE GİREBİLİRİM?

150-180 puan aralığında genellikle meslek yüksekokullarındaki programlar öne çıkıyor. Ağız ve Diş Sağlığı, İlk ve Acil Yardım, Bilgisayar Programcılığı gibi bölümler bu puanlarla tercih edilebilir.

200 ve üzeri puanlarla ise bazı devlet ve vakıf üniversitelerinin belirli lisans programlarına özellikle Eşit Ağırlık (EA) ve Sözel (SÖZ) puan türlerinde yerleşme ihtimali bulabilir.

2025 YKS tercih kılavuzunun açıklanmasıyla bölümler netlik kazanacak.

2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2025

2025 YKS tercih kılavuzu yayımlanmadı. Yeni kılavuz yayımlanana kadar taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen adaylar 2024 ve önceki yıllara ilişkin listeleri kontrol edebilir.

2 YILLIK ÖN LİSANS TABAN PUANLARI