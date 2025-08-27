2023’te vizyona giren ve kahkaha dolu anlarıyla seyircileri kendine hayran bırakan Üçlü Pürüz, Vedat Uyar’ın yönetmenliğinde çekildi. Televizyonda ekrana gelecek Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? İşte, oyuncu kadrosu ve konusu...

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Üçlü Pürüz filmi, 2022 yaz döneminde İstanbul, Bolu ve ağırlıklı olarak Adana’da çekildi. Yaklaşık altı hafta süren çekimlerde, İstanbul-Adana yolu üzerindeki çeşitli mekanlar kullanıldı.

Adana’nın sıcak atmosferine ve renkli sokakları ve Bolu’nun doğal güzelliklerine filmde yer verildi.

Film 21 Nisan 2023 tarihinde vizyona girdi.

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Üçlü Pürüz, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Başrollerde Okan Çabalar (Serhat), Emrah Kaman (Haktan) ve Korhan Herduran (Utku) yer alırken Özgür Can Çoban (Fatih), Ecenaz Üçer (Eda), Müfit Kayacan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Altıner, Selim Erdoğan, Deniz Gündoğdu, Bora Karakul ve Haluk Levent gibi isimler kadroda yer alıyor. Haluk Levent filmde kendisini canlandırıyor.

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ KONUSU NE?

Üçlü Pürüz, ailelerinden gizli evlenen Fatih (Özgür Can Çoban) ve Eda’nın (Ecenaz Üçer) hikayesini anlatıyor. Çift, bankacı arkadaşları Serhat’tan (Okan Çabalar) sahte nikah memuru olmasını ve Adana’da ailelerinin karşısında nikahlarını kıymasını ister.

Serhat’a bu yolculukta nikah şahitleri Haktan (Emrah Kaman) ve Utku (Korhan Herduran) eşlik eder. Ancak yolculuk sırasında arabalarının çalınmasıyla başlayan talihsizlikler, üçlüyü düğüne yetişme mücadelesinde absürt ve eğlenceli bir maceranın içine sürükler.

Filmin senaryosu, Astigmat Yazı Grubu tarafından kaleme alındı ve yapımcılığını Selçuk Aydemir ile Aytaç Ağdağ üstlendi.