Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu!

Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Komedi severlerin beğenisini toplayan Üçlü Pürüz filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hikayesiyle izleyicinin dikkatini çeken Üçlü Pürüz filmi çekim yerleri ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor.

2023’te vizyona giren ve kahkaha dolu anlarıyla seyircileri kendine hayran bırakan Üçlü Pürüz, Vedat Uyar’ın yönetmenliğinde çekildi. Televizyonda ekrana gelecek Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? İşte, oyuncu kadrosu ve konusu...

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Üçlü Pürüz filmi, 2022 yaz döneminde İstanbul, Bolu ve ağırlıklı olarak Adana’da çekildi. Yaklaşık altı hafta süren çekimlerde, İstanbul-Adana yolu üzerindeki çeşitli mekanlar kullanıldı.

Adana’nın sıcak atmosferine ve renkli sokakları ve Bolu’nun doğal güzelliklerine filmde yer verildi.

Film 21 Nisan 2023 tarihinde vizyona girdi. 

Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu! - 1. Resim

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Üçlü Pürüz, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Başrollerde Okan Çabalar (Serhat), Emrah Kaman (Haktan) ve Korhan Herduran (Utku) yer alırken Özgür Can Çoban (Fatih), Ecenaz Üçer (Eda), Müfit Kayacan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Altıner, Selim Erdoğan, Deniz Gündoğdu, Bora Karakul ve Haluk Levent gibi isimler kadroda yer alıyor. Haluk Levent filmde kendisini canlandırıyor. 

Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu! - 2. Resim

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ KONUSU NE?

Üçlü Pürüz, ailelerinden gizli evlenen Fatih (Özgür Can Çoban) ve Eda’nın (Ecenaz Üçer) hikayesini anlatıyor. Çift, bankacı arkadaşları Serhat’tan (Okan Çabalar) sahte nikah memuru olmasını ve Adana’da ailelerinin karşısında nikahlarını kıymasını ister.

Serhat’a bu yolculukta nikah şahitleri Haktan (Emrah Kaman) ve Utku (Korhan Herduran) eşlik eder. Ancak yolculuk sırasında arabalarının çalınmasıyla başlayan talihsizlikler, üçlüyü düğüne yetişme mücadelesinde absürt ve eğlenceli bir maceranın içine sürükler.

Filmin senaryosu, Astigmat Yazı Grubu tarafından kaleme alındı ve yapımcılığını Selçuk Aydemir ile Aytaç Ağdağ üstlendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP'nin etkinliği nedeniyle "Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı" denmişti! İstanbul Valiliği iddiaları yalanladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Celta Vigo - Real Betis maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? LaLiga 3. hafta heyecanı sürüyor - HaberlerCelta Vigo - Real Betis maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? LaLiga 3. hafta heyecanı sürüyorFIFA 26 ne zaman çıkacak? Türkiye satış tarihi araştırılıyor - HaberlerFIFA 26 ne zaman çıkacak? Türkiye satış tarihi araştırılıyorLisede uyum haftası var mı? 9. sınıf öğrencileri araştırıyor - HaberlerLisede uyum haftası var mı? 9. sınıf öğrencileri araştırıyorLetonya-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroBasket 2025 canlı yayın şifresiz! - HaberlerLetonya-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroBasket 2025 canlı yayın şifresiz!Riga FC - Sparta Prag maçı nerede izlenir, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi heyecanı sürüyor! - HaberlerRiga FC - Sparta Prag maçı nerede izlenir, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi heyecanı sürüyor!Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: Kırtasiye yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? - HaberlerKırtasiye yardımı başvuru ekranı: Kırtasiye yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
Sonraki Haber Yükleniyor...