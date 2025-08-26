Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde devlet okullarında görev almak isteyen öğretmen adayları, e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurularını tamamlarken sonuçların ne zaman duyurulacağı gündemde.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarını Ağustos sonu ile Eylül başı arasında açıklamayı planlıyor.

Başvuruların değerlendirilmesi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin öğretmen ihtiyacı, adayların mezuniyet bilgileri ve tercihlerine göre yapılıyor.

Sonuçlar, MEB’in resmi internet sitesi ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin web siteleri üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek.

Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından görevlendirmeler, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Özellikle öğretmen açığının yüksek olduğu bölgelerde, görevlendirmelerin Eylül ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI