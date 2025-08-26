Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ücretli Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı, Sonuçlar, Başvuru, Eylül, Ağustos, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretli öğretmenlik başvuruları devam ediyor. Binlerce aday ücretli öğretmenlik sonuçları ve sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

Türkiye genelinde devlet okullarında görev almak isteyen öğretmen adayları, e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurularını tamamlarken sonuçların ne zaman duyurulacağı gündemde.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarını Ağustos sonu ile Eylül başı arasında açıklamayı planlıyor.

Başvuruların değerlendirilmesi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin öğretmen ihtiyacı, adayların mezuniyet bilgileri ve tercihlerine göre yapılıyor.

Sonuçlar, MEB’in resmi internet sitesi ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin web siteleri üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek. 

Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından görevlendirmeler, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Özellikle öğretmen açığının yüksek olduğu bölgelerde, görevlendirmelerin Eylül ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor. 

Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak
  4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak
  5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)
  6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
  7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
  8. Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Asgari ücrete bölgesel düzenleme mi geliyor? Hükümete yapılan zam çağrısı gündem olduUluslararası görevlerin ardından Tuna Gülenç, Daikin Türkiye başkan yardımcılığına atandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Hakem Kurulu kararı belli oldu - HaberlerMemur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Hakem Kurulu kararı belli olduAdalet Bakanlığı banka promosyon ödemeleri ne zaman? - HaberlerAdalet Bakanlığı banka promosyon ödemeleri ne zaman?Benzine zam var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları... - HaberlerBenzine zam var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları...Yemekteyiz Melis kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melis Göz yaşı ve kariyeri - HaberlerYemekteyiz Melis kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melis Göz yaşı ve kariyeriEtimesgut elektrik kesintisi programı! Başkent EDAŞ paylaştı: Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerEtimesgut elektrik kesintisi programı! Başkent EDAŞ paylaştı: Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?Spotify'a mesaj özelliği mi geliyor? DM üzerinden konuşulabilecek - HaberlerSpotify'a mesaj özelliği mi geliyor? DM üzerinden konuşulabilecek
Sonraki Haber Yükleniyor...