Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretli öğretmenlik başvuruları devam ediyor. Binlerce aday ücretli öğretmenlik sonuçları ve sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.
Türkiye genelinde devlet okullarında görev almak isteyen öğretmen adayları, e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurularını tamamlarken sonuçların ne zaman duyurulacağı gündemde.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarını Ağustos sonu ile Eylül başı arasında açıklamayı planlıyor.
Başvuruların değerlendirilmesi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin öğretmen ihtiyacı, adayların mezuniyet bilgileri ve tercihlerine göre yapılıyor.
Sonuçlar, MEB’in resmi internet sitesi ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin web siteleri üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek.
Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından görevlendirmeler, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Özellikle öğretmen açığının yüksek olduğu bölgelerde, görevlendirmelerin Eylül ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
- Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak
- Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak
- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)
- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
- Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak.