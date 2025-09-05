Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ukrayna Fransa maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

- Güncelleme:
Ukrayna Fransa maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu maçlarıyla devam ediyor. Gruptan lider çıkmayı hedefleyen Fransa, Ukrayna karşısındaki ilk maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Futbolseverler 'Ukrayna-Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta' yayın bilgilerini araştırıyor. İşte, maç yayın saati ve bilgileri...

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Fransa, Estonya'yı sahasında ağırlıyor. Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin canlı yayın bilgileri araştırılıyor. 

UKRAYNA FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

202 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda karşılaşan Ukrayna-Fransa maçı 5 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. 

Maç, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya'nın Wroclaw Şehir Stadyumu'nda düzenleniyor. D grubunda, Ukrayna, Fransa, İzlanda ve Azerbaycan yer alıyor.

Ukrayna Fransa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? - 1. Resim

UKRAYNA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Ukrayna Fransa maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen sporseverlerin Exxen abonesi olması gerekiyor.

Fransa, grup liderliği için ilk maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. 

Ukrayna Fransa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? - 2. Resim

UKRAYNA FRANSA MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Ukrayna: Lunin, Bondar, Matviyenko, Tymchyk, Zabarnyi, Shaparenko, Kaliuzhnyi, Tsigankov, Sudakov, Zinchenko, Yaremchuk

Fransa: Maignan, Konate, Kounde, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Olise, Thuram, Rabiot, Dembele, Mbappe

Kaynak: Türkiye Gazetesi

