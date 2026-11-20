KONAKLI KAYAK MERKEZİ

2 Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 6 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 1 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-7 °C 1 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-2 °C 1 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-2 °C -2 °C

ELMADAĞ KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

4 °C 7 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

1 °C 4 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

1 °C 10 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

2 °C 4 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-4 °C -2 °C

ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

5 °C 7 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

1 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

1 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-2 °C -1 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-8 °C -3 °C

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 1 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-6 °C 0 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-3 °C 1 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-4 °C -3 °C

HAZARBABA KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

4 °C 6 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

2 °C 4 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C 4 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 2 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

1 °C 1 °C

DAVRAZ KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

7 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

1 °C 6 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

2 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

4 °C 6 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-3 °C 1 °C

YILDIZTEPE KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

6 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

2 °C 3 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-5 °C -1 °C

ERCİYES KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

5 °C 11 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-2 °C 4 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-3 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-5 °C -1 °C

KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

5 °C 6 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C 3 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C 7 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-2 °C -1 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-7 °C -4 °C

SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

2 °C 7 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-5 °C 4 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-3 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-2 °C 1 °C

ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

8 °C 9 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 4 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

5 °C 6 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C 3 °C

NEMRUT KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

2 °C 6 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

2 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C 4 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 3 °C

EREN DAĞI KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-9999 °C -9999 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-9999 °C -9999 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-9999 °C -9999 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-9999 °C -9999 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-9999 °C -9999 °C

YILDIZ DAĞI KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

7 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C 10 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

4 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C -1 °C

SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

7 °C 13 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

4 °C 12 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

4 °C 11 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 12 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

1 °C 10 °C

ILGAZ KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 4 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C 3 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-2 °C 6 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C 0 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-9 °C -6 °C

AKDAĞ KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

7 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

2 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

2 °C 10 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 4 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-4 °C -3 °C

BOZDAĞ KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

9 °C 11 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

4 °C 10 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

5 °C 9 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

6 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C 5 °C

KÜPKIRAN KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

8 °C 14 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

5 °C 9 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 12 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 8 °C

KOP DAĞI KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

4 °C 10 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 7 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-3 °C 6 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

1 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C -1 °C

ERGAN KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

5 °C 7 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

1 °C 4 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-3 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 3 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-2 °C -2 °C

YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C 7 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 4 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-10 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-5 °C 7 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-3 °C 0 °C

MERSİVAN KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

5 °C 6 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

2 °C 3 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 6 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

1 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 1 °C

KANDİLLİ KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

4 °C 13 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 10 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-6 °C 9 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-3 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C 2 °C

YEDİKUYULAR KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

6 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

5 °C 9 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

7 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

5 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

6 °C 8 °C

YURDUNTEPE KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

2 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-4 °C 2 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 4 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-2 °C -1 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-11 °C -6 °C

GEVAŞ ABALI KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

4 °C 13 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

4 °C 12 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

1 °C 9 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

1 °C 11 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 10 °C

HESAREK KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

6 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

4 °C 6 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-2 °C 6 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 4 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 3 °C

ZİGANA KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

12 °C 19 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

10 °C 24 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

13 °C 29 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

20 °C 29 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

17 °C 25 °C

MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 7 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C 6 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C 7 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

1 °C 4 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-7 °C 0 °C

KELTEPE KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

6 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

2 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

5 °C 9 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C 0 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-6 °C -3 °C

OVACIK KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

9 °C 12 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

5 °C 11 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

1 °C 10 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

4 °C 7 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

4 °C 7 °C

GÜZELDAĞ KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

7 °C 15 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

7 °C 11 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 12 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 13 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 10 °C

BİTLİS KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

4 °C 7 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

2 °C 6 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

5 °C 7 °C

YOLÇATI KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

10 °C 12 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

9 °C 12 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

2 °C 12 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

5 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

6 °C 11 °C

ERMENEK KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

5 °C 14 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 12 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

2 °C 11 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

1 °C 9 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

1 °C 6 °C

GEREDE KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 7 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-1 °C 4 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-3 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 1 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-5 °C -3 °C

SALDA KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

6 °C 11 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

2 °C 9 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 11 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

4 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-2 °C 4 °C

DENİZLİ KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

5 °C 10 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-2 °C 9 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 9 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

3 °C 8 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-4 °C 5 °C

HAKKARİ KAYAK MERKEZİ

Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 6 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

1 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-3 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

-3 °C 5 °C Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri

0 °C 4 °C