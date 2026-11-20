KONAKLI KAYAK MERKEZİ 2
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 6 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 1 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-7 °C 1 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-2 °C 1 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-2 °C -2 °C ELMADAĞ KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
4 °C 7 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
1 °C 4 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
1 °C 10 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
2 °C 4 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-4 °C -2 °C ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
5 °C 7 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
1 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
1 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-2 °C -1 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-8 °C -3 °C PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 1 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-6 °C 0 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-3 °C 1 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-4 °C -3 °C HAZARBABA KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
4 °C 6 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
2 °C 4 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C 4 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 2 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
1 °C 1 °C DAVRAZ KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
7 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
1 °C 6 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
2 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
4 °C 6 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-3 °C 1 °C YILDIZTEPE KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
6 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
2 °C 3 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-5 °C -1 °C ERCİYES KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
5 °C 11 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-2 °C 4 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-3 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-5 °C -1 °C KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
5 °C 6 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C 3 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C 7 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-2 °C -1 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-7 °C -4 °C SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
2 °C 7 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-5 °C 4 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-3 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-2 °C 1 °C ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
8 °C 9 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 4 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
5 °C 6 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C 3 °C NEMRUT KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
2 °C 6 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
2 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C 4 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 3 °C EREN DAĞI KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-9999 °C -9999 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-9999 °C -9999 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-9999 °C -9999 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-9999 °C -9999 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-9999 °C -9999 °C YILDIZ DAĞI KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
7 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C 10 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
4 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C -1 °C SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
7 °C 13 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
4 °C 12 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
4 °C 11 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 12 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
1 °C 10 °C ILGAZ KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 4 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C 3 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-2 °C 6 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C 0 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-9 °C -6 °C AKDAĞ KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
7 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
2 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
2 °C 10 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 4 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-4 °C -3 °C BOZDAĞ KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
9 °C 11 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
4 °C 10 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
5 °C 9 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
6 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C 5 °C KÜPKIRAN KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
8 °C 14 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
5 °C 9 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 12 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 8 °C KOP DAĞI KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
4 °C 10 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 7 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-3 °C 6 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
1 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C -1 °C ERGAN KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
5 °C 7 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
1 °C 4 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-3 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 3 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-2 °C -2 °C YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C 7 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 4 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-10 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-5 °C 7 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-3 °C 0 °C MERSİVAN KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
5 °C 6 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
2 °C 3 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 6 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
1 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 1 °C KANDİLLİ KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
4 °C 13 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 10 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-6 °C 9 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-3 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C 2 °C YEDİKUYULAR KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
6 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
5 °C 9 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
7 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
5 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
6 °C 8 °C YURDUNTEPE KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
2 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-4 °C 2 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 4 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-2 °C -1 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-11 °C -6 °C GEVAŞ ABALI KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
4 °C 13 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
4 °C 12 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
1 °C 9 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
1 °C 11 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 10 °C HESAREK KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
6 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
4 °C 6 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-2 °C 6 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 4 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 3 °C ZİGANA KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
12 °C 19 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
10 °C 24 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
13 °C 29 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
20 °C 29 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
17 °C 25 °C MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 7 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C 6 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C 7 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
1 °C 4 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-7 °C 0 °C KELTEPE KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
6 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
2 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
5 °C 9 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C 0 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-6 °C -3 °C OVACIK KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
9 °C 12 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
5 °C 11 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
1 °C 10 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
4 °C 7 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
4 °C 7 °C GÜZELDAĞ KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
7 °C 15 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
7 °C 11 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 12 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 13 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 10 °C BİTLİS KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
4 °C 7 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
2 °C 6 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
5 °C 7 °C YOLÇATI KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
10 °C 12 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
9 °C 12 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
2 °C 12 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
5 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
6 °C 11 °C ERMENEK KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
5 °C 14 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 12 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
2 °C 11 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
1 °C 9 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
1 °C 6 °C GEREDE KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 7 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-1 °C 4 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-3 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 1 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-5 °C -3 °C SALDA KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
6 °C 11 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
2 °C 9 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 11 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
4 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-2 °C 4 °C DENİZLİ KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
5 °C 10 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-2 °C 9 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 9 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
3 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-4 °C 5 °C HAKKARİ KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 6 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
1 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-3 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-3 °C 5 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 4 °C KARTEPE KAYAK MERKEZİ
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
6 °C 12 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
5 °C 8 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
4 °C 14 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
0 °C 1 °C
Uludağ'da kar var mı? Kasım 2026 kayak merkezleri kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri
-4 °C 0 °C