Uluslararası İlişkiler Doktoru Dr. Çağlar Özer hakkında

Uluslararası İlişkiler Doktoru olan Dr. Çağlar Özer kimdir? Çağlar Özer kaç yaşında? Nerelidir? Katıldığı programlarda çarpıcı bilgiler veren başarılı akademisyen Dr. Çağlar Özer hakkında merak edilenler..

Dr. Çağlar Özer'in hayatı askeri geçmişi ve uzmanlık alanlarıyla merak konusu oldu. Dr. Çağlar Özer'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve uzmanlık alanları hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor...

DR. ÇAĞLAR ÖZER KİMDİR? NERELİDİR?

Dr. Çağlar Özer, 1962 yılında Gümüşhane'de doğdu. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndan 1983 yılında mezun oldu. Ardından 1996 yılında Kara Harp Akademisi'nden ve 1999 yılında da Yüksek Sevk ve İdare Akademisi'nden mezun oldu.

Askeri kariyerine Kurmay Subay olarak başlayan Özer, hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli görevlerde bulundu. Bu görevler arasında İngiltere, İspanya, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bulunmaktadır. Ayrıca, 6 sene boyunca iç güvenlik ve terörle mücadele bölgelerinde görev aldı.

DR. ÇAĞLAR ÖZER'İN HAYATI VE KARİYERİ

Özer'in askeri kariyerindeki bazı önemli görevleri şu şekildedir: 2006-2008 yılları arasında Kandıra'da Garnizon Komutanlığı, 2008-2014 yılları arasında ise Kocaeli EDOK Komutanlığı'nda Kurmay Başkanı olarak görev yapmıştır. 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan Özer, akademik çalışmalarına devam etti.

Uzmanlık alanları arasında Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi, ulusal güvenlik, uluslararası işbirliği, uluslararası ilişkiler, yönetim ve organizasyon gibi konular bulunmaktadır. Kocaeli Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında doktora yaparak Haziran 2021'de "Uluslararası İlişkiler Doktoru" unvanını almıştır.

Dr. Çağlar Özer, Necla Özer ile evlidir ve Z. Can Özer ve A. Mert Özer adında iki çocuğu bulunmaktadır.