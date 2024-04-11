Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali 13-21 Nisan tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek

Portakal Çiçeği Festivali 2024 nerede, sorusuna cevap aranıyor. Portakal Çiçeği Festivali'nin tarihi merak konusu oldu. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı detayları belli oldu. Peki, Festival ne zaman? Kim düzenliyor? Programda neler var? Portakal Çiçeği Festivali ne zaman nerede? İşte ayrıntılar...

Türkiye'de halkın hazırlayıp sahip çıktığı ilk sokak karnavalı Portakal Çiçeği Festivali başlıyor. Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlik takvimi araştırma konusu oldu. Peki, Adana Portakal Çiçeği Festivali'nde ne yapılır? Portakal Çiçeği Festivali 2024 nerede? Tüm merak edilenler haberimizde...

PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NE ZAMAN NEREDE?

Portakal Çiçeği Karnavalı, 2013 yılından beri Adana'da Nisan ayında sivil inisiyatifle gerçekleştirilen sokak karnavalıdır. 13-21 Nisan tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivali” çerçevesinde karma resim sergisi de vatandaşlarla buluşacak.

Portakal çiçeği karnavalı 2024 yılından Adana'nın Ziyapaşa caddesinde düzenlenecek kortej ile başlayarak yine şehir merkezin bulunan Merkez Park içerisinde düzenlenecek.

PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI ETKİNLİK TAKVİMİ

Festivalin açılışı 13 Nisan muhteşem bir törenle gerçekleşecek Ardından, ünlü sanatçıların katılımıyla unutulmaz bir konser serisi başlayacak.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NE YAPILIR?

14-20 Nisan boyunca etkinlikler ve gösteriler yapılacak. Şehrin farklı noktalarında geleneksel dans gösterileri, sokak sanatçıları performansları, portakal temalı sergiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

Hem yiyerek hem de bol bol gezerek festivalin tadını çıkarabilirsiniz. Portakal Çiçeği Festivali'nde yemeğe olduğu gibi müziğe doyabilirsiniz. Lezzetli portakal tatlıları ve yöresel yemeklerin tadına bakabileceğiniz stantlar da olacak. İçinizi ısıtan şalgam, kebap, lahmacun ve daha pek çok yöresel lezzetlerin standı sizi festival alanında bekleyecek.

PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NE KADAR SÜRÜYOR?

21 Nisan kapanış partisinde, canlı müzik, dans gösterileri ve sürpriz etkinliklerle dolu bu partide, festival coşkusunu sonuna kadar yaşanacak.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ NE ZAMAN AÇAR?

Portakal çiçeği mevsimi, iklim durumuna gore birkaç gün farketmekle birlikte, genellikle 5-20 Nisan tarihleri arasındadır.