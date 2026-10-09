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Ümraniyespor-Sarıyer maçı hangi kanalda saat kaçta?

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Ümraniyespor-Sarıyer maçı hangi kanalda saat kaçta?
Başlık ResmiÜmraniyespor-Sarıyer maçı hangi kanalda saat kaçta?

Ümraniyespor-Sarıyer maçı yayın bilgileri belli oldu. İstanbul’da oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın kanalı, başlama saati ve canlı izleme seçenekleri araştırılıyor.

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Trendyol 1. Lig’de 9. hafta heyecanı 9 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Eminevim Ümraniyespor ile SMS Grup Sarıyer, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

ÜMRANİYESPOR-SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor-Sarıyer karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin ayrıca TRT’nin yayın seçeneklerinde de yer alması bekleniyor. Paylaşılan yayın bilgilerinde karşılaşma için tabii spor 6 seçeneği bulunuyor.

Ümraniyespor-Sarıyer maçı hangi kanalda saat kaçta?
Başlık ResmiÜmraniyespor-Sarıyer maçı hangi kanalda saat kaçta?

ÜMRANİYESPOR-SARIYER MAÇI SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor-Sarıyer maçı 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 9. hafta fikstüründe karşılaşmanın Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanacağı açıklandı. Aynı saatte Vanspor-Bandırmaspor mücadelesi de başlayacak.

Karşılaşmayı Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu’nun yardımcılıklarını Mücahid Adem Çelebi ve Onur Gülter üstlenecek, dördüncü hakem ise Birkan Altındaş olacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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