YKS ek yerleştirme sonucunda bir üniversite programına yerleşen adaylar için kayıt süreci başladı. Elektronik kayıt yapacak öğrenciler e-Devlet üzerinden işlem yaparken, diğer adayların üniversitelerin duyurduğu kayıt adımlarını takip etmesi gerekiyor.

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2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci gündeme geldi. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların işlemlerini belirlenen tarihler içinde tamamlaması gerekiyor. Elektronik kayıt seçeneğini kullanacak öğrenciler e-Devlet üzerinden işlem yapabilirken e-kayıt yapamayan adaylar yerleştirildikleri üniversitenin duyurduğu belgeler doğrultusunda başvuruda bulunacak.

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NEREDEN YAPILIR?

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumları tarafından 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında, resmi iş günleri ve çalışma saatleri içinde gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan tarihler ve istenen belgeler doğrultusunda işlemlerini tamamlayacak.

Üniversite e-kayıt ekranı! YKS ek tercih üniversite kayıtları nereden yapılır?

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt işlemleri, adaylara üniversiteye gitmeden kayıtlarını tamamlama imkanı sağlıyor. E-kayıt yapmak isteyen öğrenciler, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan “Üniversite e-Kayıt” bölümünü kullanabilecek.

Kayıt sırasında adayların lise mezuniyet ve askerlik bilgileri ilgili kamu kurumlarının sistemleri üzerinden kontrol edilecek. Mezuniyet bilgisi sistemde doğrulanamayan adaylar elektronik kayıt işlemini tamamlayamayacak ve kayıt için doğrudan üniversitelerine başvuracak. E-kayıt işlemini başarıyla tamamlayan öğrencilerin ise oluşturulan barkodlu kayıt belgesini indirerek saklamaları gerekiyor.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Yüz yüze kayıt yaptıracak adaylardan diploma veya yeni tarihli mezuniyet belgesi gibi belgeler istenebiliyor. Kesin belge listesi üniversiteye göre değişebildiğinden adayların yerleştikleri yükseköğretim kurumunun resmi kayıt duyurusunu incelemesi gerekiyor.

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