University Florida’yı tam bursla kazanan Muhammet Enes Bilek, Elazığ’da yaşıyor

Amerika’nın Florida eyaletinde bulunan University Florida’yı tam bursla kazanan Muhammet Enes Bilek’in gündeme gelmesiyle beraber hangi lisede okudu, kaç yaşında gibi sorular gündeme geldi. Başarısı ile gururlandıran 18 yaşındaki genç, kazandığı tam bursun ardından sosyal medyada gündem oldu.

Elazığ'da yaşayan ve tam burs alarak University Florida'da okuma hakkı kazanan Muhammet Enes Bilek gündemde yer aldı. Başarılı öğrenci hakkında ise kimdir sorusu araştırıldı.

Bilek, Cemil Meriç Fen Lisesini kazanmasının ardından girdiği sınavın ardından Almanya’nın Freiburg şehrinde bulunan UWC Robert Bosch College’i kazandı. 2 sene boyunca eğitim gören isim maddi durumu yetersiz olan öğrenciler için English2Success Projesi, maraton koşuları ve Kahramanmaraş depreminde Kızılay için topladığı yardımlardan sonra üniversiteden 55 bin dolarlık tam burs almaya hak kazandı.

Yazılım mühendisliği ve havacılık bölümünde eğitim alacak olan Bilek, uçak masraflarının fazla olması sebebiyle sevdiklerinden kendisine destek olunmasını istedi.

Muhammet Enes Bilek, burs kazanmasının ardından şu sözleri söyledi:

“Nasip olursa 4 sene de Amerika’da okuyacağım. Florida eyaletinde bulunan devlet destekli Florida Üniversitesini kazandım. Oradaki en iyi üniversitelerden bir tanesi. Kazandığım üniversite devlet üniversiteleri arasında ilk 5 sırada yer alıyor. Almanya’da yaptığım projelerden dolayı toplam 8 milyon lira tam burs kazandım.

Başka üniversitelerden de teklif aldım ama ailemi maddi açıdan zora sokmamak amacıyla burslu üniversite benim için daha iyi oldu. Florida Üniversitesinde yazılım mühendisliği ve havacılık bölümünü seçtim. Almanya’da Elazığ’ı ve ülkemizi temsil etmek için birçok aktivite yaptım. İki tane maraton koşusunda koştum, geçen sene Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden dolayı Kızılay için Almanya’da bağış topladım."