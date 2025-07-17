Ünlü oyuncu Emre Törün'den kötü haber: Emre Törün neden öldü, cenaze töreni ne zaman?

Ünlü oyuncu Emre Törün 53 yaşında hayatını kaybetti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hudutsuz Sevda ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi yapımlardaki rolleriyle geniş bir kitleye hitap eden Emre Törün’ün vefat haberi sanat camiasında büyük yankı uyandırdı. Peki Emre Törün neden öldü, hastalığı neydi?

Emre Törün 16 Temmuz Çarşamba günü vefat etti. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Emre Törün’ün bir süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü biliniyordu. Ünlü sanatçının ölüm haberi Emre Törün neden vefat etti sorusunu gündeme taşıdı.

EMRE TÖRÜN NEDEN ÖLDÜ?

Emre Törün pankreas kanseri sebebiyle 16 Temmuz Çarşamba günü hayatını kaybetti. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Emre Törün, daha önce pankreas kanserini yenmiş olsa da hastalığın karaciğere sıçraması sonucu vefat ettiği belirtildi.

EMRE TÖRÜN HASTALIĞI NEYDİ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hudutsuz Sevda, Üç Kız Kardeş ve Güneşi Beklerken gibi birçok yapımda rol alan Emre Törün’ün uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ettiği biliniyordu.

EMRE TÖRÜN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Emre Törün için 17 Temmuz Perşembe günü saat 15.00’de Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi’nde düzenlenen anma töreninin ardından ünlü oyuncunun cenazesi Karacaahmet mezarlığında toprağa verilecektir.

EMRE TÖRÜN KİMDİR?

Emre Törün 11 Mart 1972 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite hayatına Ankara Devlet Konservuarı’nda başlayan Törün, 1996 yılında Kara Melek dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Emre Törün, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde istihbaratçı Nevzat Çankırılı karakteriyle geniş kitlelere hitap etti.

EMRE TÖRÜN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Emre Törün; Kara Melek, Koçum Benim, Ona Bakma Bana Bak, Hayat A.Ş, Halk Düşmanı, Büyük Umutlar, Arka Sokaklar, Beşinci Boyut, Bulutların Ötesi, Güneşi Beklerken, Reaksiyon, Mahsusa gibi yapımlarda rol aldı.