Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı 'Anadolu TRAM' inşası için çalışmalar başladı

Anadolu Yakası’nda yaşayan İstanbulluların dört gözle beklediği Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı’nın tüm saha çalışmaları tamamlandı. Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğunun büyük bir kısmını oluşturan Maltepe, Kadıköy ve Üsküdar arasında yeni bir tramvay hattı inşası için çalışmalar başladı. Peki, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı nerelerden geçecek, ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı’nın fizibilite ve projelendirme çalışmalarını tamamlandı. Anadolu Yakası’nda üç ilçenin meydanlarını buluşturacak yeni tramvay hattı yakında İstanbulluların hizmetine açılacak. Tramvay hattının birinci etabında Kadıköy’deki meydan düzenlemesiyle rıhtım istasyonu olacak. Peki, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı nerelerden geçecek, ne zaman açılacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

ÜSKÜDAR-KADIKÖY-MALTEPE TRAMVAY HATTI

Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı çalışmalarına başlandı. Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı Anadolu Yakası’nın trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacak ve İstanbullulara rahat bir nefes aldıracak. Yaklaşık 21,3 kilometre uzunluğundaki Anadolu Yakası Tramvay Hattı 33 istasyondan oluşacak.

Tramvay hattının birinci etabında Kadıköy’deki meydan düzenlemeleriyle beraber başladı ve Kadıköy Meydan, Rıhtım Durağı olarak geçecek ve bu noktadan Üsküdar ve Maltepe’ye kesintisiz ulaşım sağlanacak.

ÜSKÜDAR-KADIKÖY-MALTEPE TRAMVAY HATTI DURAKLARI

“AnadoluTRAM” olarak adlandırılan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı ile bu üç ilçeyi, hafif raylı sistemle birbirine bağlayacak. Üsküdar Meydanı’ndan yola çıkan bir yolcu Zeynep Kamil üzerinden oradaki hastane bölgesine ve Karacaahmet Mezarlığı’na rahatlıkla ulaşabilecek. Kadıköy Meydanı’ndan yolculuğa başlayan bir kişi de rahatlıkla Bostancı’ya ya da Göztepe Hastanesi’ne ulaşabilecek.

33 duraktan oluşacak Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı durakları şu şekilde:

· Üsküdar Meydan

· Üsküdar Kaymakamlık

· Valide-i Atik

· Zeynep Kamil

· Karacaahmet

· Numune Hastanesi

· Haydarpaşa Teknik Lisesi

· Rıhtım

· Altıyol

· Söğütlüçeşme

· Ziverbey

· Kuyubaşı

· M.Ü.- Hastane

· Çemenzar

· Göztepe

· Sahrayıcedit

· Tüccarbaşı

· Kazasker

· Ayşekadın

· Şenesenevler

· Bostancı

· Altıntepe

· Küçükyalı

· Adnan Kahveci

· İdealtepe

· Maltepe Kaymakamlık

· Maltepe Belediyesi

· Maltepe Meydan

· Maltepe

· Orhangazi

· Cevizli

· Tugay Yolu

· Vergi Dairesi

YENİDOĞAN-SÖĞÜTLÜÇEŞME METRO HATTINA AKTARMA

Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı, Üsküdar ve Kadıköy meydanda yolcuları denizle buluşturacak. Söğütlüçeşme durağındaysa Marmaray, hızlı tren ve yeni projelendiren Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattına aktarma olacak.

Minibüs yolu caddesi boyunca da Sahrayıcedit durağından Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattıyla bir aktarma sağlanabilecek. Ayşekadın ve Şenesenevler duraklarından da Dudullu-Bostancı metrosuna aktarma yapılabilecek.