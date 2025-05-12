Uzak Şehir dizisinde finale adım adım! 28.bölümüyle ekranlara ara verecek

Uzak Şehir 25.bölümü yayınlandı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Uzak Şehir sezon finaline adım adım yaklaşıyor. Derin senaryosu ve güçlü oyuncularıyla izleyiciyi ekranlara kilitleyen yapımın sezon finali tarihi belli oldu. Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir 28.bölümüyle ekranlara kısa süreli ara verecek.

İlk bölümünden itibaren izleyiciyi ekrana kilitleyen Uzak Şehir, her pazartesi akşamı Kanal D’de yayınlanmaya devam ediyor. Son bölümlerinde yaşanan olaylarla heyecanı doruklara çıkaran diziden hayranlarını üzecek haber geldi. Uzak Şehir dizisi 2 Haziran Pazartesi günü sezon finali yapacak.

UZAK ŞEHİR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Uzak Şehir dizisinin senaryosu derinleşirken sezon finali sinyalleri şimdiden verilmeye başlandı. Pazartesi günleri reytinglerde zirveye oynayan yapım, sezon finaline yaklaşıyor.

Seyirciyi ekran başına toplayan dizi 2 Haziran Pazartesi günü 28.bölümüyle ekranlara ara verecek. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken Uzak Şehir’in, sezon finali kararı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

UZAK ŞEHİR’DE SEZON FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, her bölümüyle heyecanı artırıyor. Derin mesajlar veren dizi için sezon finali tarihi bir kez daha gündeme geldi. Uzak Şehir 2 Haziran’da sezon arası verecek.

UZAK ŞEHİR 25.BÖLÜM NELER OLDU?

Uzak Şehir 25.bölümünde konaktan kovulan Alya’nın konağın kapısını ateşe vermesi dikkat çekiyor. Bu hareketiyle hem Sadakat’e hem de Albora ailesine gücünü gösteren Alya’nın kararlı duruşu herkesi şaşırtırken Cihan, Boran’ın katilini bulmak için cezaevine giriyor.

Ecmel ve Halis’in üzerine giden Cihan, saklanan sırları açığa çıkarıyor. Cihan, Boran’ın katilini bulmak üzereyken Alya çok derin bir acıyla yüzleşiyor.