Trendyol 1. Lig’de 9. hafta karşılaşmaları başladı! Haftanın maçları arasında yer alan Artı Değer Van Spor FK-Bandırmaspor karşılaşmasında iki ekip, sahadan üç puanla ayrılmak için mücadele edecek. Maç öncesi ''Van Spor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?'' merak edilirken karşılaşmanın şifresiz canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

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Trendyol 1. Lig’de ilk sekiz haftayı geride bırakan Van Spor FK oynadığı sekiz karşılaşmada bir galibiyet alırken üç maçta rakipleriyle berabere kaldı ve dört mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Kalesinde 17 gol gören Van Spor puan kayıplarının önüne geçmeyi amaçlarken Bandırmaspor da sekiz haftada iki galibiyet, dört beraberlik ve iki mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Peki, Van Spor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?

Van Spor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? Trendyol 1. Lig canlı yayın şifresiz!

VAN SPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayıncı kanal da belli oldu. Artı Değer Van Spor FK-Bandırmaspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Van Spor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? Trendyol 1. Lig canlı yayın şifresiz!

VAN SPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak Artı Değer Van Spor FK-Bandırmaspor maçı, 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 17.00’de başlayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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