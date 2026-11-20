Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Vatandaşlar ise ''Vapur seferleri iptal mi son dakika?'' sorusunu gündeme getirdi. İstanbul, Bursa ve çevresinde faaliyet gösteren deniz ulaşımı şirketleri, kuvvetli rüzgar ve elverişsiz deniz şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Şehir Hatları, İDO ve BUDO tarafından yapılan duyurularda 20 Kasım Cuma günü çok sayıda seferin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. İDO'nun 21 ve 22 Kasım tarihlerine ilişkin bazı seferlerinde de iptal kararları duyuruldu.

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Vapur seferleri iptal mi edildi merak edilirken Şehir Hatları, 20 Kasım Cuma günü elverişsiz hava şartları nedeniyle İstanbul'daki bazı vapur hatlarında sefer iptallerine gitti. İDO tarafından yapılan duyurulara göre de 20, 21 ve 22 Kasım tarihlerinde bazı deniz seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. BUDO da olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım Cuma günü Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) bağlantılı seferlerini iptal etti. İşte, 20-21-22 Kasım Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal edilen seferler listesi...

Vapur seferleri iptal mi? 20-21-22 Kasım Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal edilen seferler listesi

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA?

20 KASIM 2026 CUMA İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ

•⁠ ⁠Adalar-Beşiktaş hattı

•⁠ ⁠Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı

•⁠ ⁠06.45 Kabataş-Adalar-Bostancı seferi

•⁠ ⁠06.35 Adalar-Kabataş seferi

•⁠ ⁠Küçüksu-İstinye hattı

•⁠ ⁠Beykoz-Sarıyer hattı

•⁠ ⁠07.05 Bostancı-Adalar-Kabataş seferi

•⁠ ⁠Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hattı

•⁠ ⁠Büyükada-Sedef Adası hattı

•⁠ ⁠07.05 Sarıyer-Eminönü seferinin Emirgan uğraması

•⁠ ⁠Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattı

•⁠ ⁠07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş seferi

•⁠ ⁠07.45 Bostancı-Büyükada-Heybeliada seferi

Vapur seferleri iptal mi? 20-21-22 Kasım Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal edilen seferler listesi

20 KASIM 2026 CUMA İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

•⁠ ⁠08.30: Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

•⁠ ⁠09.05: Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

•⁠ ⁠11.00: Girne-Taşucu

•⁠ ⁠11.30: Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

•⁠ ⁠18.00: Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy

•⁠ ⁠18.15: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa

•⁠ ⁠18.30: Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa

Vapur seferleri iptal mi? 20-21-22 Kasım Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal edilen seferler listesi

21 KASIM CUMARTESİ İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

•⁠ ⁠10.30: Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

•⁠ ⁠11.35: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

Vapur seferleri iptal mi? 20-21-22 Kasım Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal edilen seferler listesi

22 KASIM PAZAR İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

•⁠ ⁠08.30: Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

•⁠ ⁠11.00: Taşucu-Girne

•⁠ ⁠16.00: Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı

•⁠ ⁠17.30: Esenköy-Çınarcık-Yenikapı-Bostancı

•⁠ ⁠17.35: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

•⁠ ⁠20.30: Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

Vapur seferleri iptal mi? 20-21-22 Kasım Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal edilen seferler listesi

20 KASIM CUMA İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ

•⁠ ⁠07.00: Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

•⁠ ⁠08.00: İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

•⁠ ⁠09.30: Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

•⁠ ⁠09.30: Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

•⁠ ⁠10.00: Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş)

•⁠ ⁠10.30: İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

•⁠ ⁠13.30: Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

•⁠ ⁠14.00: İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

•⁠ ⁠14.00: İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)

•⁠ ⁠15.30: Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

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