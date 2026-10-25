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Vatan Caddesi kapalı mı, trafiğe açıldı mı? 25 Ekim Pazar kapalı yollar son durum

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Vatan Caddesi kapalı mı, trafiğe açıldı mı? 25 Ekim Pazar kapalı yollar son durum
Başlık ResmiVatan Caddesi kapalı mı, trafiğe açıldı mı? 25 Ekim Pazar kapalı yollar son durum

Vatan Caddesi'nin trafiğe kapalı olup olmadığı merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle dün araç geçişine kapatılan Adnan Menderes Bulvarı'nda kısıtlamanın 25 Ekim Pazar günü devam edip etmediği araştırılıyor.

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İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı tören provası kapsamında dün Vatan Caddesi ve bağlantılı birçok güzergah geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştı. Provanın sona ermesinin ardından bugün yola çıkacak sürücüler, Adnan Menderes Bulvarı’nın yeniden kullanıma açılıp açılmadığını ve bölgede trafik kısıtlamasının sürüp sürmediğini araştırıyor.

VATAN CADDESİ KAPALI MI?

Vatan Caddesi, 24 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştı. Saat 05.45 itibarıyla Adnan Menderes Bulvarı’nın gidiş ve geliş yönlerinin yanı sıra D 100 kuzey ve güney istikametinden bulvara girişler, Edirnekapı, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikametindeki bağlantılar geçici olarak kullanıma kapatıldı. Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan diğer cadde ve sokaklardan da araç geçişine izin verilmedi.

Vatan Caddesi kapalı mı, trafiğe açıldı mı? 25 Ekim Pazar kapalı yollar son durum
Başlık ResmiVatan Caddesi kapalı mı, trafiğe açıldı mı? 25 Ekim Pazar kapalı yollar son durum

Ancak söz konusu trafik düzenlemesi 24 Ekim’de yapılan prova için uygulandı. Bugün, 25 Ekim 2026 Pazar günü Vatan Caddesi’nde prova nedeniyle devam eden bir kapanma bulunmuyor ve Adnan Menderes Bulvarı araç trafiğine açık durumda. Sürücülerin yine de anlık kaza, çalışma veya farklı trafik tedbirleri nedeniyle oluşabilecek değişiklikleri İstanbul’daki güncel trafik duyurularından takip etmesi gerekiyor.

VATAN CADDESİ BUGÜN TRAFİĞE AÇIK MI?

Vatan Caddesi bugün 25 Ekim Pazar günü araç trafiğine açık. Cumhuriyet Bayramı tören provası kapsamında uygulanan yol kapatmaları bir önceki gün için geçerliydi.

Editör : İREM ÖZCAN
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