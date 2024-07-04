Vertigo şüphesiyle hastaneye kaldırılan Aytaç Durak'ın bilincinin açık olduğu öğrenildi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2024 17:32 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 17:42 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Adana Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aytaç Durak'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu nasıl, hasta mı araması yapıldı. Vertigo şüphesi ile hastaneye kaldırılan Durak'ın son durumunun bilgisi paylaşıldı.