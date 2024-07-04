Vertigo şüphesiyle hastaneye kaldırılan Aytaç Durak'ın bilincinin açık olduğu öğrenildi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Adana Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aytaç Durak'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu nasıl, hasta mı araması yapıldı. Vertigo şüphesi ile hastaneye kaldırılan Durak'ın son durumunun bilgisi paylaşıldı.
86 yaşındaki Aytaç Durak'ın bugün evinde rahatsızlanmasının ardından sağlık ekipleri geldi. Vertigo şüphesi olan isim hakkında hastalığı nedir araştırılırken hastanede tedavi altına alındı.
AYTAÇ DURAK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Adana Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aytaç Durak'ın rahatsızlanmasıyla beraber hastaneye kaldırıldı. Bilincinin açık olduğu belirtilirken vertigo şüphesi olduğu da eklendi.
Pozantı ilçesindeki Bürücek Yaylası'nda olan ismin hastalanmasının ardından yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
86 yaşında olan Durak, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılırken tedavisine ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde devam edilecek.
Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istenirken Pozantı İlçe Stadı'na inen helikopter ile hastaneye sevki gerçekleştirildi.
ÇÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Kekeç tedavisini yaparken vertigo şüphesiyle tedavi altına alındığını belirtti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi