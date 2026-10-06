Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi ortaöğrenim burs başvuru süreci başladı. Sürecin ayrıntıları VGM'nin resmi internet adresi üzerinden duyuruldu. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvuruları ne zaman bitecek? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yeni dönem burs başvurularına ilişkin yeni bir duyuru paylaştı. Yayımlanan duyuru doğrultusunda 2026 – 2027 eğitim yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımları için başvurular 06 Ekim 2026 itibariyle saat 10.00'da başladı. 2026-2027 eğitim yılı eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 1.750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 4.000,00 TL olarak belirlendi. Başvurular, belirtilen tarihlerde tamamlandıktan sonra başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.

VGM ortaöğrenim burs başvuruları başladı! VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "Vakıflar Genel Müdürlüğü 2026-2027 Eğitim Yılı Bursları2026 – 2027 eğitim yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımları için başvurular 06 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 20 Ekim 2026 tarihi saat 23.59’a kadar devam edecektir.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvurularını belirtilen sürelerde buradan yapabilirler.2026-2027 yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise henüz kesinleşmemiş olup tarihler belirlendiğinde buradan duyurulacaktır. Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursları için duyuruların takip edilmesi gerekmektedir." denildi.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

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