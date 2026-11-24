Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim bursu başvuru sonuçları açıklandı. Burs sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki, VGM yükseköğrenim bursları ne zaman yatacak?

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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 22–31 Ekim 2026 tarihleri arasında aldığı yükseköğrenim burs başvurularının sonuçlarını 23 Kasım’da açıkladı. VGM’nin genel ödeme takvimine göre yükseköğrenim bursu, ekimden mayısa kadar sekiz ay boyunca ödeniyor.

VGM BURSU NASIL ÖDENİR?

İkamet ettiğiniz ilçede Vakıf Katılım Bankası Şubesi varsa öğrenci adına Vakıf Katılım Bankasından hesap açılması önerilir. Ancak yakınınızda Vakıf Katılım Bankası şubesi bulunmuyorsa herhangi bir kamu bankasından da öğrenci adına hesap açtırılabilir.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir

VGM üniversite başvuru sonuçları açıklandı... VGM yükseköğrenim bursları ne zaman yatacak?

BURS TUTARI NE KADAR-KAÇ TL?

2026 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 4000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 4000,00 TL olarak belirlenmişti. Yeni dönemde burs miktarına yapılacak zam oranı resmi kanallar üzerinden duyurulacak.

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