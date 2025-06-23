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Victor Osimhen Galatasaray'dan gitti mi? Yıldız ismin kararı merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Victor Osimhen Galatasaray&#039;dan gitti mi? Yıldız ismin kararı merak ediliyor
Victor Osimhen, Galatasaray, Napoli, Juventus, Al-Hilal, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Victor Osimhen'in transfer sürecinde pek çok takımla adı anılıyor. Nijeryalı yıldızın kararı sarı kırmızı taraftarın radarında. 5. yıldızda katkısı olan Osimhen'in Galatasaray'da kalması isteniyor.

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladı yıldız forvet Victor Osimhen, transfer sezonunda en çok konuşulan isimlerden biri oluyor. Galatasaray'ın Osimhen'in kalması için yoğun çaba sarf ettiği bilinirken Juventus ve Al-Hilal gibi kulüplerden teklif aldığı öne sürüldü. Osimhen Galatasaray'dan gitti mi, ayrıldı mı merak ediliyor. 

VİCTOR OSİMHEN GALATASARAY'DAN GİTTİ Mİ?

2024-2025 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, gösterdiği performans ile taraftarın favorileri arasına girdi. 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik katkısıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında baskınlığını ortaya koyan Osimhen, sezon bitimiyle takımı Napoli'ye geri döndü. Ancak Nijeryalı Yıldız'ın henüz hiçbir kulüple resmi bir anlaşma imzalamadığı ve Napoli'nin ise oyuncuyu kesin olarak satma kararı aldığı belirtiliyor. 

Victor Osimhen Galatasaray'dan gitti mi? Yıldız ismin kararı merak ediliyor - 1. Resim

75 milyonluk serbest kalma bedeli istenen Osimhen'in geleceği hakkında net bir yol haritası çizdiği ve temmuz ayının ortasına kadar hiçbir kulübe imza atmayacağı öğrenildi.

Victor Osimhen Galatasaray'dan gitti mi? Yıldız ismin kararı merak ediliyor - 2. Resim

OSİMHEN GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Galatasaray, oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yıllık 15 milyon euro teklif sunduğu öğrenilen sarı kırmızılı kulüp yıldızın kararını bekliyor. 

Victor Osimhen Galatasaray'dan gitti mi? Yıldız ismin kararı merak ediliyor - 3. Resim

OSİMHEN TRANSFER BEDELİ NE KADAR?

Osimhen'in Napoli ile sözleşmesinde 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu madde sadece yurt dışı kulüpleri için geçerli. Juventus gibi Serie A kulüplerinin Napoli ile doğrudan pazarlık yapması gerekmekte.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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