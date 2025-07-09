Viktor Gyökeres kanser mi, ne kanseri oldu? Transfer iddialarıyla beraber gündeme geldi

Sporting CP’de forma giyen İsveçli golcü Viktor Gyökeres, son günlerde yalnızca transfer söylentileriyle değil, aynı zamanda sağlığına ilişkin asılsız iddialarla da gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası Viktor Gyökeres kanser mi, ne kanseri oldu, hasta mı soruları gündemde yer edindi.

Viktor Gyökeres hakkında dolaşıma giren "kanser oldu" iddiaları, başta TikTok, YouTube ve X platformları olmak üzere birçok sosyal mecra üzerinden hızla yayıldı. Futbolcunun hayranları Viktor Gyökeres kanser mi, ne kanseri oldu, hasta mı, sağlık durumu nasıl merakla araştırmaya başladı.

VİKTOR GYÖKERES KANSER Mİ?

Futbolcu Viktor Gyökeres’in kansere yakalandığına dair sosyal medyada ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır. Oyuncunun sağlık durumu hakkında resmi kaynaklardan herhangi bir olumsuz açıklama yapılmadı.

VİKTOR GYÖKERES NE KANSERİ?

Gyökeres’in herhangi bir kanser türüne yakalandığına dair açıklama duyurulmadı. Sosyal medyada dolaşan gerçeklikten uzak içerikler nedeniyle futbolcunun sevenleri endişeye kapıldı.

VİKTOR GYÖKERES HASTA MI?

Viktor Gyökeres’in hasta olduğuna dair resmi bir duyuru kulüp yetkilileri tarafından yapılmadı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bilinirken hakkında yayılan hastalık söylentileri gerçek dışıdır.

VİKTOR GYÖKERES HANGİ TAKIMDA?

Viktor Gyökeres Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Sporting CP’de forma giyiyor. İsveç milli futbol takımında da da oynayan Viktor Gyökeres kanser iddialarıyla gündeme geldi.

VİKTOR GYÖKERES NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

27 yaşındaki Viktor Gyökeres 4 Haziran 1998 doğumlu ve İsveçlidir. Başarılı futbolcunun sağlık durumuna ilişkin asılsız söylentiler nedeniyle bazı sorular gündemde uzun süre yer buldu.