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Vinicius junior öldü mü? Real Madrid'in yıldızı hakkındaki tüm komplo teorileri

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Vinicius junior öldü mü? Real Madrid'in yıldızı hakkındaki tüm komplo teorileri
Başlık ResmiVinicius junior öldü mü? Real Madridin yıldızı hakkındaki tüm komplo teorileri

Futbol dünyası "Vinicius Junior öldü" iddiasıyla çalkalanıyor. Brezilyalı yıldızın görüntüsündeki değişiklik, ?Real Madrid'in yıldızı hakkında birçok komple teorisini de beraberinde getirdi. İnternetteki bazı kişiler, bugün gördüğümüz Vinicius, asıl Vini Jr.'ın bir kopyası yönünde paylaşımlarda bulunuyor.

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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, son günlerde performansıyla değil, hakkındaki komple teorileriyle gündemde. Futbolcunun sahalardaki değişimine dikkat çeken futbolseverler, yıldız futbolcunun Dünya Kupası'nın ardından öldürüldüğünü ve yerine fiziksel olarak benzer bir kişinin geçirildiğini öne sürüyor.

FOTORĞAFLAR KARŞILAŞTIRILDI

Dünya Kupası'nın ardından Viniicius tatilini Brezilya'da geçirdi, yüz estetiği yaptırdıktan sonra yaz aylarında kamuoyu önüne çıktı. Özellikle çenesi ve alt çene hattındaki değişimler dikkat çekiciydi.

Yeni fotoğraflar hızla sosyal medyada yayıldı.

İşte tam o sırada ilk "öncesi ve sonrası" karşılaştırmaları ortaya çıkmaya başladı. Başlangıçta insanlar sadece estetik işlem hakkında tartışıyordu ancak daha sonra konu bambaşka bir boyuta taşındı.

En çok yayılan paylaşımlardan biri, "eski" ve "yeni" Vinícius'un fotoğraflarını yan yana getiriyor ve onun bir kopya (klon) olduğunu öne sürüyordu. Kullanıcılar, futbolcunun görünümünde dikkat çekici değişiklikler olduğunu savunarak bunun "aynı kişi olmadığına" dair kanıt olduğunu dile getirdi.

Vinicius junior öldü mü? Real Madridin yıldızı hakkındaki tüm komplo teorileri
Başlık ResmiVinicius junior öldü mü? Real Madridin yıldızı hakkındaki tüm komplo teorileri

DÖVMELERİNİ KAYNAK GÖSTERDİLER

Bazı kullanıcılar, Brezilyalı yıldızın Dünya Kupası maçlarında görülen bazı dövmelerinin Real Madrid formasıyla çıktığı son karşılaşmalarda artık görünmediğini iddia etti. Bu görüntü farkı, sosyal medyada "Vinicius değiştirildi" teorisinin en önemli dayanaklarından biri haline geldi.

REAL MADRID SESSİZ

Tüm bu iddialar sosyal medyada yayılırken Real Madrid cephesinden herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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